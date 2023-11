‘Minha maior preocupação é o parto’, diz jovem grávida de quíntuplos em Nilópolis

Sara Silva, de 18 anos, chegou a passar mal durante ultrassonografia ao receber notícia do médico. Vem aí os quíntuplos fluminenses. A estudante Sara Silva, de 18 anos, de Nilópolis, na Baixada Fluminense, está grávida de cinco bebês. Ela descobriu a gestação no final de outubro. Na semana passada, na primeira ultrassonografia, ficou sobressaltada quando escutou o médico contar até cinco ao mostrar um por um na imagem do computador. — Quando ele falou que eram quatro eu já estava passando mal. No quinto eu nem ouvi — conta Sara, que relatou a emoção de ouvir os batimentos cardíacos dos quíntuplos: — Os corações pareciam uma bateria de escola de samba — brinca. O caso é raríssimo, um para cada 60 milhões, mas a genética explica. Na família do namorado de Sara e pai dos bebês, Renan Alves de Oliveira, de 20 anos, já existem quatro duplas de gêmeos. — Meus irmãos tiveram gêmeos, então, eu até estava esperando que pudesse ter também. Mas cinco foi muito inesperado. Eu saí e entrei da sala de exame várias vezes enquanto o médico contava. Também passei mal de nervoso. Agora estou ansioso para ver os cinco com o mesmo rostinho — conta o pai de primeira viagem.

Assim que soube da gravidez da filha, Claudia Maria Campos, de 50 anos, marcou o pré-natal no posto de saúde e agendou os primeiros exames. Durante a ultrassonografia, quando o médico anunciou o segundo coração, ela ficou surpresa.

— Grávida de gêmeos, eu pensei “beleza”. Quando ele falou que eram três, depois quatro, cinco, eu fiquei chocada. Caí na gargalhada. Eu estava feliz, mas o riso era mais de nervoso. A Sara estava branca, nervosa, querendo chorar, e o Renan andando de um lado para o outro. Eu não sabia quem acudir primeiro — conta Claudia.

No dia 30, eles voltam à clínica para fazer novos exames. Por enquanto, a família está processando a informação.

Os famosos enjoos de grávida não passaram despercebidos. Só de sentir cheiro de pipoca, café e amaciante, mas a maior aflição é outra.

— Minha maior preocupação é o parto. Não sei como vai ser. Geralmente é uma gestação menor, mas eu estou preocupada — disse a jovem. Sara é estudante e está no terceiro ano do Ensino Médio, e Renan é soldado da aeronáutica. Ela mora com os pais, em Nilópolis, numa casa de dois quartos da família. Sem espaço suficiente para abrigar os cinco bebês que estão por vir, eles pensam em se mudar para uma casa maior. Para ajudar com as despesas e o enxoval das crianças, eles fizeram uma vaquinha (https://www.vakinha.com.br/4240913), onde arrecadam doações.