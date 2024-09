Mineradora australiana vem ao Jequitinhonha para explorar o maior depósito de lítio do Brasil

A mineradora australiana Pilbara Minerals adquiriu o projeto da Latin Resources para extração de lítio em Salinas, no Vale do Jequitinhonha, por US$ 350 milhões. A jazida, considerada a maior da América Latina, está em fase inicial de licenciamento e, se tudo seguir conforme o previsto, a produção começará em 2026, com uma estimativa de 250 mil toneladas de espodumênio concentrado por ano.

A Pilbara aposta no potencial do Vale para se tornar um polo global de lítio, mesmo com a recente queda de 90% no preço do mineral. O CEO da Pilbara, Dale Henderson, destacou que a qualidade do lítio de Minas Gerais foi decisiva para a escolha do Brasil, além do sucesso da Sigma Lithium, que já opera na região e planeja ampliar sua produção para 520 mil toneladas em breve.

O projeto em Salinas representa uma oportunidade de crescimento econômico e tecnológico para o Vale do Jequitinhonha, colocando Minas Gerais no radar das maiores potências mundiais de extração de lítio, um mineral crucial para baterias de carros elétricos e outros produtos de alta tecnologia.

Imagem: Portal Férias

Fonte: Diário de Araçuaí