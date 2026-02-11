VÍDEO: Mulheres são arrastadas por enxurrada durante forte chuva em MG: ‘Foi desesperador’

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas foram levadas pela força da água, em Montes Claros, nesta quarta-feira (10). Elas foram resgatadas por homens que estavam em frente a uma mercearia.

Duas mulheres foram arrastadas pela enxurrada durante uma forte chuva em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde desta quarta-feira (10). Imagens de câmeras de segurança mostram as vítimas sendo levadas pela força da água, junto com uma motocicleta, que pertence a uma delas (veja acima).

Dois homens que estavam em frente a uma mercearia correm para resgatar as mulheres. Em seguida, outro homem, que também estava no comércio, recupera a motocicleta que era levada pela água.

Uma das mulheres que aparece no vídeo é a auxiliar administrativa Daniela Gonçalves. Em entrevista à Inter TV, ela contou que tinha ido à loja de uma amiga para trocar uma roupa, na Vila Atlântida, quando aconteceu o incidente.