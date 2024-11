Minas unida contra o Aedes tem mobilização no final do de semana

Ações antes das chuvas são estratégicas para evitar novos casos de dengue e chikungunya

DA REDAÇÃO – Minas Gerais registrou, em 2024, mais de 1,3 milhão de casos confirmados de dengue e mais de 140 mil de chikungunya, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) consolidados até 21/10. Foram 440.207 casos confirmados de dengue e 25.199 de Chikungunya nos 39 municípios da região central que compõem a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Belo Horizonte.

O período de chuvas está começando e diversas ações estão sendo feitas para evitar a repetição do número de casos das chamadas arboviroses. para enfrentar este cenário, a SES-MG elaborou o Plano Estadual de Contingência para o Enfrentamento das Arboviroses (PEC ARBO). Esse documento orienta o planejamento e a execução de ações de saúde para enfrentar essas doenças e possíveis epidemias, com o objetivo de garantir respostas rápidas e eficazes no controle e prevenção das arboviroses.

Além de criar o PEC ARBO, a SES-MG monitora e executa as ações previstas no plano e apoia os municípios na elaboração de seus próprios Planos Municipais de Contingência (PMC ARBO). Esses planos municipais são essenciais para desenvolver ações de prevenção e controle das arboviroses em cada território.

Atividades também são realizadas com o objetivo de controlar a população do mosquito Aedes aegypti, por meio da eliminação de reservatórios de água parada e do uso de larvicidas e inseticidas, além da inovação do uso de drones para mapear focos de criadouros do mosquito. “As ações de controle municipais são monitoradas periodicamente pelos técnicos de campo da SRS BH, além de realização de capacitação de supervisores, Agentes Comunitários de Endemias (ACE) e profissionais de saúde”, cita a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiologia da SRS BH, Talita Chamone.

Dia D contra o mosquito

Há um fator importante que também é estimulado pela SES-MG e suas unidades regionais: a participação popular. “É fundamental que a população aproveite esse período de seca para eliminar possíveis focos do mosquito. São ações simples que fazem toda a diferença”, ressalta Talita. Nesse contexto, no próximo dia 9 de novembro, será realizado o “Minas Unida no combate ao mosquito”, um Dia D de mobilização. “Informar, mobilizar e ressaltar algumas das ações que já são conhecidas pela população são alguns dos objetivos do Dia D”, enfatiza a coordenadora.

Ações de prevenção que podem ser feitas pela população:

-eliminar a água parada: Verificar se não há recipientes com água parada em sua casa e quintal. Isso inclui pratos de plantas, garrafas, pneus e calhas.

-manter caixas d’água fechadas: Certificar-se de que caixas d’água, tonéis e barris estejam bem tampados para evitar que o mosquito deposite seus ovos.

-limpar ralos e calhas. Ralos e calhas devem ser limpos regularmente para evitar o acúmulo de água.

-cuidar das plantas. Trocar a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão semanalmente.

-descartar corretamente o lixo. Manter o lixo em sacos fechados e em locais apropriados. Evite deixar objetos que possam acumular água expostos ao ar livre.

-receber os agentes de saúde. Permita a entrada dos agentes de saúde identificados em sua casa para que eles possam verificar e eliminar possíveis focos do mosquito.

-participe de campanhas de conscientização. Envolver-se nas campanhas de conscientização promovidas pela comunidade e compartilhe informações com seus vizinhos e amigos.

Por Leandro Heringer