Minas reforça prevenção e cuidados no Dia Mundial da Saúde Bucal

SES-MG investe em prevenção e qualificação do atendimento para reduzir casos de doenças e garantir mais qualidade de vida para a população

DA REDAÇÃO – No Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado nesta quinta-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) reforça a importância dos cuidados odontológicos na prevenção de doenças bucais e na promoção do bem-estar.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças bucais afetam 3,5 bilhões de pessoas no mundo, sendo a cárie uma das condições mais comuns. A Pesquisa Nacional de Saúde 2019, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que 94,1% dos mineiros entrevistados afirmaram escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia.

A coordenadora de Saúde Bucal e Ações Integradas da SES-MG, Jacqueline Santos, destaca que muitos problemas bucais podem ser prevenidos ou tratados em estágios iniciais.

“O acesso à água fluoretada, bons hábitos de higienização, controle do consumo de açúcar e acompanhamento odontológico são medidas essenciais para evitar doenças como cárie, gengivite e perda dentária”, afirma.

Acesso aos serviços

A Rede de Atenção à Saúde Bucal oferece serviços desde a Atenção Primária até o atendimento hospitalar especializado. Entre as ações disponíveis estão prevenção, reabilitação, tratamento de doenças bucais, cirurgias e aplicação de flúor. Casos mais complexos são encaminhados para Centros de Especialidades Odontológicas, Serviço de Reabilitação Protética ou atendimento hospitalar.

O atendimento é ofertado, inicialmente, na unidade básica de saúde mais próxima do cidadão, por meio das equipes da Estratégia Saúde da Família, que realizam o acolhimento, fazem a avaliação das necessidades do paciente e agendam o atendimento.

Em 2024, foram realizados 3.856 atendimentos odontológicos sob sedacão ou anestesia geral nos hospitais do SUS-MG. No mesmo período, 58.826 tratamentos endodônticos (canal) foram efetuados nos serviços especializados, e 175.197 próteses dentárias foram produzidas para a população.

Anualmente, a SES-MG investe cerca de R$ 160 milhões no fortalecimento da atenção especializada, na reabilitação protética dentária e na ampliação do número de equipes de saúde bucal incorporadas às equipes de Saúde da Família.

Ações de prevenção e conscientização

A SES-MG promove ações estratégicas para estimular hábitos saudáveis e prevenir doenças bucais. Entre elas, a campanha Mais Saúde Bucal nas Escolas, que inclui atividades educativas, escovação supervisionada e aplicação de flúor.

Outras iniciativas anuais são a campanha de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço, realizada em julho, e a campanha de Prevenção do Câncer Bucal, promovida em novembro.

Dicas para boa higiene bucal

Para manter a saúde bucal em dia, alguns cuidados diários são fundamentais:

-Escovar bem os dentes e a língua pelo menos três vezes ao dia;

-Utilizar pasta dental com flúor;

-Passar fio dental diariamente;

-Reduzir o consumo de açúcares e priorizar uma alimentação equilibrada;

-Consultar regularmente um dentista na Unidade de Saúde mais próxima.