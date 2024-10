Minas recebe 84 mil doses da vacina contra a covid-19

Imunizante se soma a mais de 1,9 milhão de doses distribuídas para a Campanha Estadual de Multivacinação

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu, na última sexta-feira (25/10), 84 mil doses da vacina contra a covid-19. O imunizante, enviado pelo Ministério da Saúde, se soma a mais de 1,9 milhão de doses para a Campanha Estadual de Multivacinação, que será realizada de 4 a 29/11.

Desde o dia 21/10, a SES-MG deu início à distribuição das vacinas para as 28 Unidades Regionais de Saúde, conforme a solicitação de cada um dos 853 municípios mineiros.

O público-alvo da campanha são crianças e adolescentes menores de 15 anos. Dentre os imunizantes disponibilizados, estão as vacinas tríplice viral, hepatite B, papilomavírus humano (HPV), contra hepatite A, rotavírus humano, meningocócica ACWY, meningocócica C, pneumocócica, pentavalente, contra febre amarela e contra poliomielite.

Embora faça parte do Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina contra a varicela não está disponível no estado, devido ao envio insuficiente pelo Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e distribuição dos imunobiológicos aos estados, e não há previsão para o seu recebimento. Já a tríplice bacteriana (DTP), que também está indisponível, será substituída pela pentavalente, conforme orientação do PNI.

Entre maio e setembro, a SES-MG recebeu do Ministério da Saúde o total de 943.400 doses de vacina contra a covid-19, todas prontamente distribuídas aos municípios. As últimas doses desse imunizante para crianças menores de 5 anos foram distribuídas em julho de 2024, enquanto o público com mais de 12 anos recebeu as últimas doses em setembro deste ano.

“Minas Gerais fez um grande esforço junto ao Ministério da Saúde para trazer cerca de 2 milhões de doses de vacinas para essa Campanha de Multivacinação, que é uma grande oportunidade de recuperarmos as nossas coberturas vacinais”, destaca o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdocimi.

“Essas vacinas já estão sendo distribuídas em todo o estado e as doses da vacina contra a covid-19 também serão prontamente entregues aos municípios”, afirma.

O subsecretário também faz um apelo. “Você, papai, mamãe, leve seu filho à unidade de saúde mais próxima, aos vacimóveis, autorize a vacinação na escola. Vamos, juntos, garantir a imunização das nossas crianças e adolescentes. Bora vacinar!”, conclui.