Minas Gerais registra alta de 36,67% na abertura de empresas no 1º trimestre de 2025

Foram mais de 32 mil novos negócios formalizados em todo o estado, de janeiro a março deste ano

DA REDAÇÃO – No primeiro trimestre deste ano, Minas Gerais registrou a criação de 32.041 novas empresas, o equivalente a 356 novos empreendimentos abertos diariamente. O resultado, de janeiro a março de 2025, foi 36,67% maior que o observado no mesmo período do ano anterior, quando foram constituídas 23.444 empresas.

O melhor desempenho foi em fevereiro, com um aumento de 47,82%, em comparação ao ano passado, resultado da abertura de 11.449 novas empresas. Janeiro teve alta de 47,17%, com a abertura de 11.429 negócios. Já em março, o crescimento foi de 15,50%, com 9.163 novos empreendimentos abertos.

Os dados são da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG).

“O objetivo do Governo de Minas é simplificar processos para que os mineiros tenham mais oportunidades e um caminho livre para empreender, movimentar a economia e gerar empregos no estado”, reforça a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

“Minas segue com desempenho positivo na abertura de empresas, refletindo bem a política de liberdade econômica implementada desde o início do governo de Romeu Zema, que busca destravar a iniciativa empreendedora e impulsionar novos negócios”, afirma Patricia Vinte Di Iório, presidente da Jucemg.

Desempenho por setor

O setor de serviços liderou o crescimento, com um aumento de 40,78% no trimestre. Foram 23.884 novas empresas, contra 16.965 no mesmo período de 2024. O comércio registrou alta de 26,46%, com 6.714 novos empreendimentos, e o setor industrial teve um crescimento de 23,33%, com 1.443 novos negócios.

Em março, o setor de serviços teve uma variação de 18,84%, com 6.718 novas empresas. A indústria cresceu 11,76%, com 437 novos negócios, e o comércio teve alta de 6,30%, com 2.008 novas empresas.

Vale do Jequitinhonha e Mucuri na liderança

No acumulado do ano, as regiões que mais abriram novos negócios em proporção foram: Jequitinhonha/Mucuri (com uma variação de 50,66% em relação a 2024), Norte de Minas (50,37%), Central (39,72%), Noroeste (38,12%), Zona da Mata (37,15%), Centro-Oeste (36,59%), Rio Doce (33,04%), Alto Paranaíba (33,03%), Sul de Minas (29,68%) e Triângulo (26,23%).

No comparativo mensal, o Alto Paranaíba teve a maior variação da abertura de empresas em março, em comparação ao mesmo mês do ano passado, sendo responsável por 28,78% do volume do mês, a frente do Norte de Minas (24,27%); Central (19,26%); Centro-Oeste (18,74%); Rio Doce (16,37%); Zona da Mata (12,25%); Jequitinhonha/Mucuri (10,47%); Noroeste (9,30%); Triângulo Mineiro (8,99%) e Sul de Minas (3,01%).

Ranking municipal

Belo Horizonte segue como o município com maior número de empresas abertas no trimestre. Foram 8.631 novos negócios no período, sendo 2.552 em março.

Em seguida: Uberlândia (1.778 no ano e 514 em março), Contagem (1.042 e 319), Juiz de Fora (881 e 227), Montes Claros (736 e 214), Betim (640 e 173), Uberaba (588 e 176), Divinópolis (473 e 128), Governador Valadares (390 e 120), Ipatinga (387 e 118).

Encerramentos de empresas

No primeiro trimestre de 2025, 25.012 empresas encerraram suas atividades, um aumento de 61,01% em relação ao mesmo período de 2024 (15.534 encerramentos). O mês de março registrou 8.011 extinções, um aumento de 49,79% em relação a março de 2024 (5.348 encerramentos).

Os dados compilados pela Jucemg consideram empresas de qualquer porte, exceto os microempreendedores individuais (MEIs), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor do Governo Federal.