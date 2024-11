Minas Gerais promove campanha de multivacinação para atualizar cartão de vacinas de crianças e adolescentes

Mais de 1,9 milhão de doses foram distribuídas aos municípios para imunizar os mineiros de até 15 anos

DA REDAÇÃO – Logo nos primeiros dias de vida, o imunizante BCG inaugurou o cartão de vacinas de Maria Clara, de 9 meses, nascida em Belo Horizonte. A mãe dela, Danielle Deodoro, mantém as doses em dia, seguindo as datas das próximas aplicações informadas pelo pediatra da filha e também sinalizadas pela enfermeira do posto de saúde, que registra tudo no cartão de vacinas.

Para garantir a atualização do cartão da Maria Clara e de todas as crianças e adolescentes mineiros menores de 15 anos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) realiza, entre os dias 4 e 29/11, a Campanha Estadual de Multivacinação.

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, a campanha, que contará ainda com o dia D em 23/11, é uma estratégia fundamental para aumentar as coberturas vacinais no estado.

“Foram distribuídas mais de 1,9 milhão de doses de imunizantes indicados para o público elegível. Dessa forma, quem não tiver registrado, por qualquer motivo, as doses administradas de acordo com o calendário nacional, poderá atualizar o documento vacinal”, orienta.

Entre as vacinas disponibilizadas estão a tríplice viral, hepatite B, papilomavírus humano (HPV), hepatite A, rotavírus humano, meningocócica ACWY, meningocócica C, pneumocócica, pentavalente, febre amarela, poliomielite e covid.

Divulgação e planejamento

Gláucia Magda Barbosa, enfermeira do Centro de Saúde Conjunto Santa Maria, no bairro São Bento, em Belo Horizonte, explica como a unidade se prepara para a Campanha Estadual de Multivacinação.

“Reforçamos a divulgação das datas e das informações relacionadas à campanha por meio dos agentes comunitários de saúde, além da comunicação interna realizada na unidade, junto aos usuários que nos visitam”, conta ela.

“Nosso objetivo é que pais, mães e responsáveis possam se organizar para trazer suas crianças e adolescentes ao centro de saúde que já está preparado para recebê-los”, reforça a enfermeira.

Coberturas vacinais em Minas Gerais

Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), Minas Gerais vem registrando importantes avanços no alcance vacinal.

A cobertura da meningocócica C, que estava em 97,05% em 2023, aumentou, de janeiro a setembro de 2024, para 104,15%, ultrapassando a meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde (MS).

Já no caso da tríplice viral, o índice, que era de 90,11% para a primeira dose (D1) e 74,31% para a segunda dose (D2) em 2023, aumentou para 106,19% (D1) e 81,69% (D2), em 2024 (janeiro a setembro).

A coordenadora Estadual do Programa de Imunização, Josianne Dias Gusmão, também ressalta a importância do engajamento de todo o público elegível, para que o estado aumente as coberturas de vacinas como da febre amarela, por exemplo.

Atualmente, esse imunizante registra o alcance de 87,51% em menores de 1 ano, índice muito abaixo da meta recomendada pelo MS, que é de 95%.

“A imunização é uma das medidas mais importantes de prevenção a doenças e a falta do documento vacinal não é impedimento para que os usuários se vacinem. É só procurar a unidade de saúde mais próxima, com o documento de identidade. Inclusive, pais e responsáveis também podem aproveitar o momento para atualizar seu próprio cartão”, esclarece a coordenadora.

Para a mãe da Maria Clara, não há razão para não imunizar a filha. “As vacinas estão disponíveis no centro de saúde e é sempre bom contar com a avaliação que o profissional faz no cartão de vacina da minha filha. Isso garante que Maria Clara esteja protegida com as doses indicadas para a idade dela”, reitera Danielle Deodoro.

Investimentos

Para aumentar as coberturas vacinais no estado, a SES-MG atua em duas frentes por meio do Programa Vacina Mais Minas. A primeira estratégia é o incentivo à vacinação extramuros. Desde 2023, foram investidos R$165 milhões para que os municípios realizem a vacinação fora das salas de vacina, como em escolas, para aumentar a cobertura vacinal.

A segunda estratégia são os vacimóveis, veículos equipados para funcionar como unidades itinerantes de vacinação. Com investimentos de mais de R$ 100 milhões do Governo de Minas, 77 municípios receberam recursos para adquirir esses veículos, e os demais municípios serão atendidos por meio de 51 Consórcios Intermunicipais de Saúde. Até o momento, 123 vacimóveis já foram entregues.

“A SES-MG se empenhou ao máximo para garantir as doses e planejar a campanha. Agora, é a vez dos responsáveis fazerem sua parte e levarem suas crianças e adolescentes até a UBS mais próxima para se vacinarem”, convoca o subsecretário Eduardo Prosdocimi.