Minas Gerais mantém liderança na cobertura vacinal e amplia vantagem em relação à média nacional

Aumento dos índices vacinais é reflexo dos investimentos feitos pelo governo estadual em ações de vacinação extramuros e campanhas de conscientização

DA REDAÇÃO – Em 2025, Minas Gerais ultrapassou a meta de cobertura vacinal em 13 das 19 vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e registrou índices superiores à média nacional e da região Sudeste em 18 delas. Esse avanço é resultado direto dos investimentos estratégicos e das ações implementadas pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), para fortalecer a imunização em todo o território mineiro.

Os imunizantes com cobertura acima da meta preconizada pelo PNI são: BCG (90,26%), DTP (95,04%), Febre Amarela (104,31%), Meningo C (95,26%), Penta (95,03%), Rotavírus (92,64%), Hepatite A infantil (103,86%), DPT – 1º reforço (97,16%), Tríplice viral – 1ª dose (106,94%), Pneumo 10 – 1º reforço (103,25%), Polio injetável – VIP (99,74%), Meningo C – 1º reforço (103,69%) e dTpa Adulto (117,56%).

“Esse resultado só está sendo possível com o trabalho contínuo do Governo de Minas no estímulo à vacinação e políticas estruturadas importantes, como o Projeto Vacina Mais, Minas Gerais, lançado em 2023, e o Programa Mineiro de Imunizações, pactuado em 2024”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

“Destinamos R$165 milhões em bonificações para municípios que se aproximaram das metas vacinais, realizaram vacinação extramuros, como em escolas, e R$100 milhões para a aquisição dos vacimóveis, que circulam tanto em praças e locais movimentados quanto em áreas rurais, fazendo a busca ativa da população não vacinada. E, para o biênio 2025/2026 serão mais R$210 milhões para a intensificação dessas ações”, anuncia.

Ato de amor

Leilane Ferreira Arães, publicitária e mãe da pequena Celeste, de 10 meses, levou a filha ao centro de saúde Santa Rita de Cássia, em Belo Horizonte, para receber a segunda dose da vacina contra a Influenza.

“Vacinar minha filha é essencial para a saúde dela e também para proteger outras crianças. Vacinar é um ato de amor”.

Ela não abre mão de manter as cadernetas de vacina de toda a família em dia. “Eu e meu marido também temos muito cuidado com a nossa saúde e a preocupação de estarmos vacinados, até para acompanhar nossa filha por muitos e muitos anos”, conclui.

Intensificação da vacinação

Em Belo Horizonte, as ações de vacinação foram intensificadas para ampliar as coberturas vacinais. O município ampliou horários de funcionamento das unidades de saúde, está promovendo vacinação em escolas e realizando busca ativa de não vacinados. A cidade conta com 153 salas de vacinas e, de janeiro até 2/5, aplicou mais de 672 mil doses.

A enfermeira epidemiologista e assessora da diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jandira Campos Lemos, detalha algumas dessas ações.

“Abrir salas de vacina em horários alternativos e finais de semana, por exemplo, possibilita que pessoas que trabalham possam levar seus filhos e também se vacinar, aumentando o acesso da população. Também colocamos salas de vacina em locais de lazer, como praças e parques, durante campanhas de vacinação contra influenza e covid-19”, explica.

Vacinação contra a gripe

A estratégia de vacinação contra a influenza também está ocorrendo em todo o estado. A partir de 2025, o imunizante foi incorporado ao PNI e estará disponível durante todo o ano nas unidades de saúde, e é destinado principalmente a gestantes, crianças e idosos.

A aposentada Maria das Graças e Silva, 76 anos, já garantiu a proteção. “Eu faço questão de tomar a vacina contra a gripe todos os anos. Sei que ela é importante para minha saúde, então meu cartão de vacina está sempre completo,” afirma.

Ela é uma das 1.365.599 pessoas que já receberam a dose da vacina contra a gripe no estado este ano.

Devido ao período sazonal das doenças respiratórias, desde o dia 28/4, o Governo de Minas ampliou a vacinação contra a influenza para toda a população acima de 6 meses de idade e, no dia 10/5, será realizado o Dia D da Vacinação contra a Gripe em todo o estado.