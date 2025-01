Minas Gerais lidera ampliação da matriz energética brasileira em 2024

As usinas de energia solar fotovoltaica contribuíram positivamente para a marca do estado

DA REDAÇÃO – Com 81 novas usinas e ampliação na oferta de 3.173,85 megawatts (MW) em 2024, Minas Gerais foi o estado que mais contribuiu na expansão da matriz de geração de energia nacional.

Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e mostram que o volume total para o Brasil foi de ampliação de 10.853,35 MW na capacidade instalada, com 301 novas usinas no ano.

A contribuição ressalta a importância das ações do Governo de Minas para fortalecer a matriz elétrica estadual, principalmente por meio do programa Sol de Minas. A iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG) visa consolidar o estado como referência nacional na geração de energia solar fotovoltaica, além de atrair investimentos e gerar empregos verdes.

“Por meio de investimentos no segmento, implementação de projetos e criação de novos empregos, nossa gestão trabalha para fortalecer o protagonismo de Minas na matriz energética, garantir o crescimento da economia e uma vida melhor para os mineiros”, destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio.

Geração centralizada e distribuída

O desempenho de Minas Gerais, que representa uma adição de mais de 3 gigawatts (GW) no ano passado, indica que o estado responde por 30% de toda a capacidade instalada no Brasil.

Além da geração mineira ter um impacto significativo na matriz elétrica nacional, Minas é referência na adição de potência proveniente de fontes limpas de energia.

Com um modelo de desenvolvimento cada vez mais baseado em energias limpas, o estado é o único do país que já cumpriu todas as etapas da campanha global Race to Zero, que tem o objetivo de zerar as emissões de carbono até 2050.

Em 2024, o estado alcançou 7,19 GW em geração centralizada de energia solar, mantendo a liderança no país e superando 11 GW de potência fiscalizada – quesito em que também mantém a ponta.

Para a geração distribuída, Minas atua com toda sua capacidade advinda de energia limpa, com um destaque à energia solar, que teve adição de 0,7 GW em 2024, tornando o estado o segundo com a maior capacidade instalada fotovoltaica do Brasil, com 4,2 GW instalados; atrás somente de São Paulo, com 5 GW instalados.

Vantagens para os mineiros

O marco alcançado por Minas somente com energia limpa gera benefícios diretos para os mineiros, por meio do aumento de renda das famílias devido a redução dos custos com energia elétrica, fortalecimento do mercado local, geração de empregos e aumento do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

De acordo com dados da Invest Minas, entidade vinculada à Sede-MG, entre 2019 e 2024, foram atraídos para o setor cerca de R$ 80 bilhões, em 60 projetos, gerando mais de 6,7 mil empregos em pelo menos 30 municípios.

O crescimento da energia solar em Minas estimula a empregabilidade, gerando oportunidades de trabalho nos segmentos da cadeia produtiva do setor, como na instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, fabricação de componentes e desenvolvimento de novas tecnologias.