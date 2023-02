Minas Gerais intensifica campanha para reforço da vacinação contra Covid-19

A partir de segunda-feira (27) a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) inicia ações de intensificação da imunização contra a covid-19. Serão cinco fases, seguindo o cronograma do Programa Nacional de Imunizações 2023, voltadas para a aplicação de doses de reforço em grupos prioritários de indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

Nesta etapa, será administrada a vacina bivalente, que é eficaz contra novas cepas e variantes da doença. Primeiramente serão vacinadas pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

O esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina covid-19 bivalente (reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário da nova campanha, que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema primário de duas doses incompleto deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas covid-19 monovalentes. A dose de reforço para pessoas que não estão no grupo prioritário será realizada com a vacina monovalente disponível no momento, conforme a recomendação vigente.

Fonte: Agência Minas