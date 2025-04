Minas Gerais inicia campanha de vacinação nas escolas

DA REDAÇÃO – Entre os dias 14 e 25 de abril, Minas Gerais realiza a Campanha de Vacinação nas Escolas, uma iniciativa conjunta das Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG) e de Educação (SEE-MG). O objetivo é ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, oferecendo a oportunidade de atualização da caderneta de vacinação dentro das próprias unidades escolares, de forma acessível, segura e com o apoio da comunidade escolar.

A campanha é voltada para estudantes menores de 15 anos e também contempla professores e colaboradores das instituições de ensino. Durante esse período, equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) irão até as escolas, ou, em alguns casos, os estudantes serão levados até a UBS, com autorização prévia dos responsáveis.

“O ambiente escolar é um espaço estratégico para garantir o acesso à vacinação. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Minas com a saúde pública e com a proteção integral das nossas crianças e adolescentes”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

As metas dessa estratégia é vacinar entre 90 e 95% dos estudantes, de acordo com o imunizante, dentro da faixa etária indicada para cada um. Estão previstas aplicações de vacinas como febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV, entre outras, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Além da aplicação das doses, haverá checagem das cadernetas de vacinação para orientar pais e responsáveis sobre a necessidade de atualização das vacinas. A ação também promove um momento de conscientização e educação em saúde no ambiente escolar.

Programa Saúde na Escola

A estratégia de vacinação dos estudantes faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), importante ação intersetorial, entre Saúde e Educação, para a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, voltados para alunos da rede pública de ensino.

Para o Ciclo 2025-2026 do PSE, Minas Gerais alcançou 100% de adesão, com 10.253 escolas pactuadas, contemplando 2.595.777 alunos em todo o estado.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, enfatiza a importância da vacinação na proteção dos estudantes.

“Por meio da Campanha, buscamos não apenas aumentar as taxas de imunização, mas também educar a comunidade escolar sobre a importância da prevenção, garantindo que nossas crianças estejam protegidas e saudáveis ao longo de seu desenvolvimento escolar”, comenta.

Avanços na cobertura vacinal

Minas Gerais tem avançado significativamente na cobertura vacinal nos últimos anos. De acordo com dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), o estado registrou aumento expressivo na vacinação de diversas doenças preveníveis.

A cobertura contra a febre amarela, por exemplo, saltou de 84,92% em 2023 para mais de 100% em 2025. A tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, teve crescimento notável: passou de 75,88% em 2023 para 112,43% em 2025. Já a vacina DTP, que já havia alcançado 90% em 2023, também ultrapassou a marca dos 100% neste ano.

“Esses resultados são fruto de um trabalho contínuo de mobilização, qualificação das equipes de saúde e aproximação com a população. No último ano, destinamos R$165 milhões em incentivos para fortalecer as ações de vacinação nos municípios. Para o biênio 2025-2026, temos previstos mais R$210 milhões em investimentos voltados à imunização”, afirma Baccheretti.

O secretário também ressalta que as estratégias adotadas, como a vacinação extramuros, campanhas educativas e ações intersetoriais, têm sido fundamentais para alcançar populações que antes estavam à margem do sistema de vacinação.