Minas Forma oferece cursos gratuitos de capacitação profissional em Manhuaçu

MANHUAÇU — O Programa Minas Forma, iniciativa do Governo de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e em parceria com o Sistema Fecomércio MG, através do Senac, está com inscrições abertas para cursos gratuitos no município de Manhuaçu. O projeto tem como objetivo capacitar profissionalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão no mercado de trabalho.

Cursos disponíveis

Duas formações estão com matrículas abertas, ambas com início previsto para o próximo domingo (19/05):

Técnicas de Atendimento em Lanchonetes e Entregas : 20 vagas, com aulas no turno da manhã, até o dia 6 de junho. Os interessados devem ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo.

: 20 vagas, com aulas no turno da manhã, até o dia 6 de junho. Os interessados devem ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Técnicas de Operação de Caixa: 30 vagas, também no turno da manhã, com o mesmo período de realização e exigência mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

Inscrições e documentação

As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade Senac de Manhuaçu, situada na Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60 — bairro Alfa Sul, ou pelo site oficial do Senac. Para matrícula, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de escolaridade. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal, com documentação.

Outro requisito obrigatório é possuir conta bancária pessoal (exceto conta salário ou destinada a benefícios sociais) para recebimento da bolsa-auxílio.

Bolsa-auxílio

Os alunos matriculados receberão R$ 6,00 por hora/aula frequentada, valor pago semanalmente, com o objetivo de auxiliar nos custos com deslocamento e alimentação durante o período do curso.

Sobre o Minas Forma

Lançado em maio de 2024, o Programa Minas Forma visa promover qualificação gratuita para o setor de turismo, cultura e serviços, com foco na geração de renda e oportunidades de trabalho. Além disso, o projeto reserva 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os cursos variam entre 35 e 100 horas/aula e são planejados para desenvolver tanto competências técnicas quanto habilidades socioemocionais.

Serviço

Inscrições:

Online: Site do Senac

Presencial: Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60 — Alfa Sul, Manhuaçu

Informações:

Telefone: (33) 3339-2950

WhatsApp estadual: (31) 3057-8600