Militares recuperam veículo roubado na região de São Cândido

CARATINGA – Um idoso de 63 anos teve seu Ford Ecosport roubado no Córrego São Cândido, zona rural de Caratinga, na noite desta segunda-feira (30). A vítima acionou a Polícia Militar, que fez cerco e bloqueio e conseguiu recuperar o veículo.

A vítima relatou que um indivíduo se aproximou do carro com uma faca e anunciou o roubo, dizendo que queria o veículo e a mandou descer. O autor evadiu no veículo sentido a BR-458.

Foi acionado o cerco e bloqueio e feito contato com as frações vizinhas, sendo que o veículo foi visualizado no córrego Vermelho e a equipe tentou fazer a abordagem, mas o autor abandonou o Ecosport e conseguiu evadir.

No carro foi apreendida a faca usada pelo autor, além de um documento no qual o autor pode ser identificado.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição.