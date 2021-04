Militares prendem autores de três roubos em sequência

Na residência dos infratores foram encontradas duas barras e meia de maconha

DA REDAÇÃO – No final da noite desta última segunda-feira (5), três roubos em sequência, realizados por dois indivíduos em uma moto, foram registrados pela Polícia Militar nos municípios de Ipaba, Pingo-D´Água e Raul Soares.

Segundo o capitão Jefferson, militares do 62º Batalhão em Caratinga foram acionados, como também policiais do 14º batalhão em Ipatinga, e do 58º batalhão de Coronel Fabriciano.

A Polícia Militar realizou cerco, principalmente na área do 62º, considerando que o terceiro roubo foi na zona rural de Raul Soares.

Uma equipe policial de Pingo-D’Água conseguiu abordar e prender os dois infratores. Durante as buscas foi encontrado todo o material subtraído das vítimas bem como roupas que os autores usavam no momento do assalto. Também foi localizado um revólver calibre 32 municiado com cinco projéteis intactos.

Ainda foi localizado com os autores dois celulares, um carregador portátil e R$ 477,00.

As vítimas dos três roubos foram unânimes em reconhecer as vestes utilizadas pelos autores, os capacetes e motocicleta.

“Foram realizadas diligências nas residências dos autores, em Timóteo, oportunidade que foi localizado uma réplica de pistola, um celular, duas barras e meia de maconha e duas buchas da droga”, finalizou o oficial.