Militares prendem autor e recuperam produto furtado

BOM JESUS DO GALHO – Um indivíduo, 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (6). Ele é acusado de cometer um furto no povoado do Iguaçu, zona rural de Bom Jesus do Galho. A Polícia Militar ainda recuperou o produto furtado.

A vítima, 35, acionou a Polícia Militar e disse que determinada pessoa estava repousando em sua casa e que quando se levantou, esse indivíduo furtou uma roçadeira e fugiu sentido córrego do Mantimento, zona rural de Córrego Novo.

Os militares fizeram rastreamento e localizaram o autor, que estava carregando material furtado. Ele estava de posse de um celular e 220 reais, mas não soube explicar a origem.

O autor foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.