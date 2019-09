Militares do 62º BPM recebem palestra referente a campanha Setembro Amarelo

CARATINGA – Ao longo deste mês, o 62º Batalhão de Polícia Militar tem realizado diversas atividades sobre a campanha Setembro Amarelo, que trata da prevenção do suicídio. Na manhã da última terça-feira (17), no auditório do Batalhão, a tenente Luciana Silveira Assunção, que é psicóloga, ministrou palestra com o tema “Prevenção do suicídio e valorização da vida”. Estiveram presentes militares de toda a área da Unidade, além de representantes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e também houve a participação de agentes penitenciários.

Major Márcio Roberto, subcomandante do 62º BPM, falou a respeito da palestra. “Ela (tenente Luciana Silveira) nos trouxe orientações não só para o policial militar, mas também para que ele possa saber proceder num atendimento de ocorrência desse tipo”, disse major Márcio.

O oficial observou que é um tema preocupante. “Nossa categoria profissional tem um nível de estresse muito grande e precisamos cuidar do nosso servidor para que ele possa cuidar da sociedade. Tendo um profissional saudável, do ponto de vista psicológico inclusive, isso contribui para que o nosso trabalho possa ter melhor qualidade, termos melhores resultados. E principalmente porque nós somos seres humanos e precisamos de ter essa preocupação e esse cuidado diariamente conosco”, observou o subcomandante do 62º BPM.

A palestrante apresentou estratégias de identificação de pessoas que estão com problemas, bem como no trato em atendimento de ocorrências de pessoas com problemas psicológicos. Ao final da palestra, ela falou com a imprensa. “É um assunto importante e que deve ser tratado dentro das instituições militares e também com a população em geral porque para prevenir o suicídio, nós precisamos conhecer, entender esse comportamento e assim pensarmos em estratégias de prevenção e de intervenção”.

De acordo com tenente Luciana Silveira, os estudos e estatísticas feitas pela Organização Mundial da Saúde mostram que o risco é maior para policiais militares. “Temos feito essas orientações no sentido de autocuidado, prevenção do suicídio, cuidar da saúde mental e desenvolver habilidades para fazer a abordagem, pois as ocorrências de tentativa de suicídio fazem parte do dia a dia de trabalho dos militares”, concluiu a palestrante.