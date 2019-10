Militares de Ipatinga fazem abordagem e encontram drogas em táxi de Santa Rita de Minas

IPATINGA – A Polícia Militar apreendeu seis barras e uma porção de maconha, doze pedras de crack, R$ 844,10, além de um cordão, uma pulseira e um relógio. Todo este material foi encontrado durante uma abordagem a um veículo táxi, placas de Santa Rita de Minas, ocorrida na noite de sábado (26) na avenida Galileia, bairro Canaãzinho, em Ipatinga. Dois suspeitos foram detidos pelos militares.

Durante operação, os policiais abordaram o veículo que trafegava em baixa velocidade, aparentando estar perdido. Dentro do veículo estavam o motorista Leonardo Vieira de Souza e o passageiro Claudione Cristiano Jacob da Silva, 24. Foi procedida busca pessoal e foram encontradas no banco traseiro, em uma mochila, contendo seis barras prensadas de maconha. Segundo registro policial, Claudione assumiu ser o dono da droga e que pagou 6 mil pelo entorpecente. Ele teria dito que se deslocou de Caratinga e que levaria a droga para a casa de uma prima, no bairro Bethânia, onde pernoitaria. Com ele foram encontradas 30 reais.

Ao ser realizada busca pessoal no condutor do veículo, as equipes encontraram R$ 814,10. Também foram apreendidas doze pedras de crack. De acordo com registro, Leonardo assumiu a propriedade do crack. Em um primeiro momento, segundo a ocorrência, após ser questionado a respeito das pedras encontradas, o motorista afirmou ser usuário de drogas, contudo, ao ser perguntado sobre a forma como ele fazia o uso do crack, não soube responder, afirmando posteriormente que não usava crack, que só fazia o uso de maconha.

O veículo táxi foi removido ao pátio credenciado. Os suspeitos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.