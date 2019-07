Militar é atropelado durante abordagem na Portelinha

CARATINGA – Um sargento da Polícia Militar foi atropelado durante uma abordagem realizada no córrego Boa Vista, a ‘Portelinha’, na noite desta terça-feira (9). A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. A PM já tem os nomes dos dois suspeitos.

A PM recebeu a informação de que Márcio Magela Dias, 46 anos, e Jhone Vinício Costa Rodrigues, 35, planejavam um roubo a uma residência próxima a Portelinha. “De acordo com a denúncia, o crime seria por volta das 19h e que eles ainda utilizariam uma caminhonete supostamente furtada. Diante da denúncia, a PM montou ações para prevenção deste crime e prender os envolvidos. No decorrer da operação, a equipe de Inteligência da PM informou as demais equipes que uma caminhonete suspeita tinha acabado de passar”, explicou tenente Jefferson.

As equipes da PM bloquearam a estrada, mas os ocupantes da caminhonete perceberam que seriam abordados, então o motorista fez manobra de retorno, sendo reconhecidos por dois militares, que viram que Jhone era quem conduzia o veículo e Márcio era passageiro.

A caminhonete seguiu em alta velocidade e as viaturas acompanharam este veículo. Enquanto isso, os militares da equipe de Inteligência, junto de dois militares fardados, posicionaram a viatura como forma de bloquear parcialmente a passagem da caminhonete, colocando ainda um ‘miguelito’ 100 metros à frente a viatura.

Porém, a caminhonete transpôs o primeiro bloqueio, passou pelos militares, atingiu violentamente e em alta velocidade a viatura. Na sequência, um sargento, que estava abrigado atrás do bloco do motor da viatura, foi atingido. O militar foi arremessado às margens da via e os autores continuaram a fuga, mas logo à frente, um dos pneus da caminhonete estourou e a dupla correu para uma mata.

Ainda de acordo com o tenente Jefferson, “os militares efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao veículo para repelir a agressão, que provavelmente não deve ter sido atingido por conta da alta velocidade em que estava”.

O militar foi socorrido à Casa de Saúde, onde ficou em observação. A caminhonete usada pelos autores foi apreendida e levada ao pátio credenciado. O veículo tinha sido furtado no dia 22 de junho de 2019.

De acordo com a PM, Johne é considerado foragido da justiça, pois contra ele há um mandato de prisão em aberto. Já Márcio está em prisão domiciliar.

Foi feito rastreamento, mas nenhum dos suspeitos tinha sido detido até o final dessa edição.