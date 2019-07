Militar dispara acidentalmente contra a própria mão

Comando da Polícia Militar enviou nota oficial sobre o ocorrido

CARATINGA – Na noite desta segunda-feira (22), um soldado pertencente ao 62º Batalhão de Polícia Militar, em Caratinga, sofreu um acidente quando foi manejar sua arma de fogo e acabou efetuando um disparo contra a própria mão.

O tenente-coronel Luciano Reis explicou através de nota oficial enviada à imprensa, que durante serviço interno na Unidade Militar, o soldado sofreu um acidente com arma de fogo ocasionando lesão grave corto contusa extensa no dorso da mão esquerda.

O militar foi atendido na Casa de Saúde de Caratinga, que prestou atendimento preliminar e em seguida, ele foi encaminhado para um centro de especialização em cirurgia de mãos em Belo Horizonte.

Confira a nota na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

Ontem (segunda-feira, 22), por volta das 19 horas, um Soldado PM do 62º BPM, durante serviço internona Unidade Militar, sofreu um acidente com arma de fogo ocasionando lesão grave contusa extensa no dorso da mão esquerda.

O Militar foi prontamente atendido na Casa de Saúde de Caratinga, que prestou atendimento preliminar, estancando a hemorragia e estabilizando as condições de saúde do Soldado, permitindo que ele fosse encaminhado para um centro de especialização em cirurgia de mãos.

Dado à gravidade da lesão, o Militar foi encaminhado pelo serviço de UTI móvel ao aeroporto de Ipatinga, onde foi transportado em uma aeronave da Polícia Militar ao

Angar do Comando de Aviação do Estado (COMAVE), localizado no aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha e dali por helicóptero ao heliponto do Hospital Materdei.

Por volta das 02h00min o Militar foi submetido a procedimento cirúrgico, por equipe comandada por um Coronel Médico da PMMG, concluído com sucesso nesta manhã, tendo sido reconstruída toda a estrutura óssea e também recuperada toda a circulação sanguínea na área. O Soldado se encontra recuperando na enfermaria do Materdei.

O sucesso no cuidado com a saúde do Militar tem grande participação de seu Comando direto e equipe, que acionou rapidamente os Órgãos e Unidades responsáveis, além da ação rápida do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares (IPSM) na captação de uma Unidade Hospitalar e os apoios do Hospital da Polícia Militar (HPM) e Comando de Aviação do Estado (COMAVE) para o rápido transporte e acompanhamento do Militar.

O Comando da PMMG e Direção Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM) continuam dando todo apoio ao Militar e família.

Deus é fiel sempre!

Luciano Correia dos Reis, Tenente Coronel PM

Comandante do 62º BPM