MILAGRE DA VIDA

Idoso esfaqueado na nuca sobrevive ao ataque brutal

IMBÉ DE MINAS – A calmaria da tarde foi abalada as 17h05min22seg desta quarta-feira (2) no córrego dos Miguel, zona rural de Imbé de Minas, pois foi justamente neste instante que um jovem, 25 anos, esfaqueou José Jacinto da Cunha, 62 anos. O golpe atingiu a região da nunca da vítima, que, inacreditavelmente, sobreviveu e ainda relatou a imprensa como tudo aconteceu.

O ataque

Segundo testemunhas, o agressor já rondava o estabelecimento antes do ataque. A vítima, que mora nas proximidades, foi chamada por funcionárias para fazer companhia no local, afinal, ele sempre ajudou neste estabelecimento. Em um momento de distração, o suspeito se aproximou por trás e golpeou o idoso sem qualquer provocação aparente.

Populares socorreram a vítima antes da chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao posto de saúde municipal e, posteriormente, transferido para um hospital em Caratinga, passou por exames e recebeu alta nesta quinta-feira (3).

Após o crime, o agressor fugiu, mas foi localizado e preso em sua residência. Ao ser abordado, ele confessou o ataque e afirmou ter agido porque a vítima estaria “atrapalhando” sua presença na mercearia, sem apresentar uma justificativa concreta.

A faca usada na tentativa de homicídio foi apreendida pela Polícia Militar. “O suspeito possui um longo histórico criminal, incluindo registros por lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, com ocorrências entre 2015 e 2024”, informou a PM.

Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Testemunha

Eduardo Nonato Carvalho, 44, é o dono do estabelecimento onde ocorreu a tentativa de homicídio. Ele pediu ao Ministério Público que retire o autor de circulação. “A população do nosso córrego quer isso. Tenho uma mercearia há bastante tempo e conheço muitas pessoas. Este indivíduo, o Michael, anteontem (terça-feira, 1) e ontem (quarta-feira, 2) já havia ameaçado algumas pessoas. Então, ele fez isso que quase virou uma tragédia”.

O comerciante confirmou que o autor é “um antigo conhecido da Polícia Militar” por ter seu nome envolvidos em diversos delitos.

A vítima

Com um curativo em torno do pescoço e ainda tentando assimilar o que lhe aconteceu, José Jacinto, o ‘Seu Zezinho’, recordou o fato. “Estava no balcão conversando, ele pegou uma faca na mercearia e aproveitou que estava distraído e me deu uma facada pelas costas”, relatou, mostrando que a faca atingiu uma região próxima à sua nuca.

A vítima ficou com a faca fincada na região da nuca até dar entrada no hospital em Caratinga. “Foi muito grave, mas fui abençoado. Digo que renasci”, ponderou.

Seu Zezinho contou que conhece o autor, mas que nunca teve atrito com ele. “A gente nunca discutiu, inclusive a gente brincou na manhã de quarta-feira (2). Foi algo sem motivo. Agora é agradecer por essa nova chance que estou tendo”, finalizou.