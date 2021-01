Miguel foi o nome mais registrado em Caratinga em 2020

CARATINGA- Miguel, Gabriel, Helena e Alice foram os nomes mais registrados nos cartórios de Caratinga em 2020, de acordo com levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

O ranking deste ano traz o retorno dos nomes simples ao topo da lista, ultrapassando os nomes compostos João Miguel, Maria Alice, Maria Fernanda e Pedro Henrique, os mais registrados em 2019. Miguel já havia sido o nome mais escolhido em Caratinga no ano de 2018.

Ainda segundo o mesmo portal foram contabilizados 1.191 registros de nascimentos no ano de 2020 em Caratinga.

OS 50 NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

Miguel: 26 registros

Gabriel: 22 registros

Helena: 16 registros

Alice: 16 registros

João Miguel: 15 registros

Heitor: 15 registros

Arthur: 14 registros

Theo: 13 registros

Davi:12 registros

Laura: 12 registros

Maria Alice:11 registros

Maria Cecília:11 registros

Daniel:11 registros

Lucas:11 registros

Gael:11 registros

Cecília: 10 registros

Murilo: 10 registros

Maria Júlia: 10 registros

Maria Clara: 9 registros

Isaac: 8 registros

Emanuelly Vitória: 7 registros

João Pedro: 7 registros

Elisa: 7 registros

Sofia: 7 registros

João Lucas: 6 registros

Arthur Miguel: 6 registros

Davi Lucas: 6 registros

Mariana: 6 registros

Samuel: 6 registros

Valentina: 6 registros

Pedro: 6 registros

Rafael: 5 registros

Isabela: 5 registros

Ana Lívia: 5 registros

José: 5 registros

Maria Fernanda: 5 registros

Enzo Gabriel: 5 registros

Lívia: 5 registros

Isabelly: 5 registros

Isabella: 5 registros

Sophia: 5 registros

Liz: 4 registros

Benício: 4 registros

Ester: 4 registros

Isaque: 4 registros

Gustavo: 4 registros

Henrique: 4 registros

Nicolas: 4 registros

Eliza: 4 registros

Matheus: 4 registros