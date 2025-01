Miguel e Maria Cecília foram os nomes mais registrados em Caratinga em 2024

CARATINGA- De acordo com um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), os nomes Miguel e Maria Cecília foram os mais escolhidos pelos pais em Caratinga no ano de 2024. A pesquisa detalha as preferências locais e também apresenta um panorama nacional sobre os nomes mais populares do ano.

Miguel, com 26 registros, reafirma sua popularidade, também refletida no cenário nacional, onde liderou com 25.140 registros. Maria Cecília, com 18 registros, destacou-se como o nome feminino mais escolhido na cidade.

Em nível nacional, os nomes mais registrados foram Miguel, com 25.140 registros e Helena, com 23.047. Em Caratinga, embora Helena também tenha aparecido entre os preferidos, ocupou a quarta posição, com 17 registros, atrás de Miguel, Ravi e Maria Cecília.

O levantamento também mostra uma diversidade de escolhas entre os moradores de Caratinga. Além dos mais populares, nomes como Aurora, Heitor, Gael, Anthony e Anna Júlia também apareceram no ranking, mostrando uma mistura de influências tradicionais e modernas.

Entre os nomes compostos, Maria Fernanda, João Pedro e Pedro Henrique destacaram-se com 7 e 5 registros, respectivamente.

A preferência por nomes curtos como Ravi, Theo e Gael, é uma tendência observada também em outras regiões do país. Além disso, nomes clássicos como Miguel, Helena e Davi continuam a ser escolhas frequentes, reforçando sua tradição.

Confira os 10 nomes mais registrados em Caratinga: