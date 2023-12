CARATINGA- Miguel e Laura foram os nomes mais registrados em Caratinga em 2023, até o momento, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil. Em 2022, Helena e Heitor ocupavam os primeiros postos.

Miguel, João Miguel, Anthony e Davi foram os mais requisitados para os meninos e Laura, Helena, Cecília e Maria Alice para as meninas. Foram 1.177 registros de nascimento.

Nova legislação

Segundo a Arpen, a escolha por esses nomes ocorre em um momento em que uma nova lei (14.382, de 2022) permitiu a qualquer pessoa maior de 18 anos alterar seu nome em cartório, independentemente do motivo e sem necessidade de procedimento judicial. Essa nova lei também permite que os pais, em consenso, alterem o nome do recém-nascido em até 15 dias após o registro do nascimento.

Passado um ano em que essa lei entrou em vigor, os cartórios brasileiros registraram 10.314 mudanças de nome. “O caso da alteração de nomes e sobrenomes é emblemático, pois já é possível ver que pessoas que antes não gostavam de seu nome ou sofriam algum tipo de constrangimento estão se beneficiando claramente desta inovação”, disse Gustavo Renato Fiscarellio, presidente da Arpen-Brasil, por meio de nota.

Para realizar a mudança de nome, basta ir diretamente a um Cartório de Registro Civil com seus documentos pessoais (RG e CPF). O custo do procedimento varia de acordo com a unidade da federação.

Confira os rankings completos:

10 nomes mais registrados em Caratinga em 2023

1 Miguel – 24 registros

2 Laura- 18 registros

3 Helena- 17 registros

4 João Miguel- 15 registros

5 Alice- 13 registros

6 Anthony- 13 registros

7 Davi- 13 registros

8 Cecília- 13 registros

9 Maria Alice- 13 registros

10 Theo- 11 registros

10 nomes masculinos mais registrados em Caratinga em 2023

1 Miguel – 24 registros

2 João Miguel- 15 registros

3 Anthony- 13 registros

4 Davi- 13 registros

5 Theo- 11 registros

6 Bernardo- 10 registros

7 Arthur- 10 registros

8 Gabriel-10 registros

9 Samuel- 9 registros

10 Murilo- 9 registros

10 nomes femininos mais registrados em Caratinga em 2023

1 Laura- 18 registros

2 Helena- 17 registros

3 Alice- 13 registros

4 Cecília- 13 registros

5 Maria Alice- 13 registros

6 Ana Julia- 10 registros

7 Sophia- 10 registros

8 Eloá- 8 registros

9 Maria Júlia- 7 registros

10 Maria Cecília- 7 registros

10 nomes de homens e mulheres mais registrados em MG em 2023

1 Miguel- 2.724 registros

2 Helena- 2.657 registros

3 Maria Alice- 2.350 registros

4 Gael- 2.146 registros

5 Theo- 2.080 registros

6 Heitor- 2.004 registros

7 Alice- 1.950 registros

8 Cecília- 1.926 registros

9 Arthur- 1.873 registros

10Davi- 1.804 registros