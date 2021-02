Microrregião na Onda Verde pela terceira semana consecutiva

CARATINGA- A microrregião de Caratinga segue na Onda Verde do Plano Minas Consciente pela terceira semana consecutiva; já a macrorregião Vale do Aço, já está na Onda Amarela.

As macrorregiões Norte e Leste apresentaram piora nos indicadores que medem a evolução da pandemia da covid-19 no estado e regrediram para a onda vermelha do Minas Consciente, a mais restritiva do plano. Já a macrorregião Jequitinhonha apresentou melhora e avançou para a onda amarela. As recomendações foram deliberadas nesta quarta-feira (24) durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 e valem a partir de sábado (27).

Na última semana, o número de casos da doença em Minas aumentou 4,5%, enquanto o número de óbitos cresceu 5,1% no mesmo período.

Nesta terceira fase do Minas Consciente, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas. No caso do município de Caratinga é permitido o máximo de 250 pessoas por evento, com a capacidade de 4m² quadrados por pessoa e a distância linear de 1,5 metros.

Data de Atualização: 22/02/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 153 47% 62% 61% 55% 14,6 11,9

Data de Atualização: 22/02/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual 20/02 a 26/02 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 27/02 a 06/03 Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 12% -6% 17 17 Amarela 14 Amarela 74%

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 0 4 0 CARATINGA 81 48% 79% 34% 34% 34,9 28,0 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 224 47% 56% 62% 50% 13,7 12,4 IPATINGA 148 46% 57% 95% 96% 1,4 0,7

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 20/02 a 26/02 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 27/02 a 06/03 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA 7% -33% 11 9 17 Verde ≥28 Verde CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 21% -1% 19 18 17 Amarela 14 Amarela IPATINGA 10% 0% 29 20 17 Vermelha 0 Vermelha