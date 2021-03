Microrregião de Saúde de Manhuaçu adere à Onda Roxa do Minas Consciente

MANHUAÇU – Após reunião virtual, que ocorreu na manhã dessa terça-feira (9), com prefeitos e secretários municipais de saúde das 23 cidades que compõe a Microrregião de Saúde de Manhuaçu, ficou acordado, por consenso, a adesão à Onda Roxa do plano Minas Consciente.

Essa nova fase representa um período de atitudes mais restritiva e orienta os municípios quanto a ações de controle da pandemia. A onda roxa já está valendo para outras cidades das regiões Noroeste, Triângulo Norte, Triângulo do Sul, Norte e Microrregião de Ponte Nova que vêm sofrendo com o aumento das internações por covid-19.

“A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu já havia realizado uma reunião com gestores e prefeitos nesta semana. E, hoje, em reunião com a equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), prefeitos e secretários municipais de saúde, ficou acordado a adesão à onda roxa. Precisamos preservar vidas e este é o momento de pensarmos na população”, superintendente regional de saúde de Manhuaçu pontou Juliano Estanislau Lacerda.

A adesão deverá ser publicada no Diário Oficial de Minas Gerais e a partir desta quinta-feira (11), já passa a valer no território.

A adesão à princípio terá duração de 15 dias. “Já realizamos uma reunião junto ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no território para solicitar apoio aos municípios, tendo em vista que a maior parte dos prefeitos nos relataram essa necessidade de amparo por parte das forças de segurança para fazer valer a as regras”, pontuou o superintendente.

Medidas adotadas pela Onda Roxa

Funcionamento apenas do serviço essencial

Suspensão de cirurgias eletivas

Restrição de circulação de pessoas (só poderão sair de casa para atividades essenciais)

Toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana

Proibição de pessoas sem máscara em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado

Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, a menos que estejam indo para consulta médica

Proibição de eventos públicos ou privados

Proibição de reuniões presenciais, inclusive entre parentes que não morem na mesma casa

Implantação de barreiras sanitárias de vigilância

Fechamento de bares e restaurantes (funcionamento apenas por delivery)

São considerados serviços essenciais em Minas:

Alimentos, Agropecuária e Agroindústria (excluídos bares e restaurantes);

Serviços de Saúde (atendimento, indústrias, veterinárias, etc);

Bancos e seguros;

Transporte público;

Energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados;

Manutenção de equipamentos e veículos;

Construção civil;

Indústrias (apenas da cadeia de Atividades Essenciais);

Lavanderias;

Imprensa;

Serviços de TI, dados, imprensa e comunicação;

Serviços de interesse público (água, esgoto, funerário, correios etc.).

Municípios que entram na Onda Roxa

Fazem parte da Microrregião de Manhuaçu os municípios: Abre Campo; Alto Caparaó; Alto Jequitibá; Caputira; Chalé; Conceição de Ipanema; Durandé; Ipanema; Lajinha; Luisburgo; Manhuaçu; Manhumirim; Martins Soares; Matipó; Mutum; Pocrane; Reduto; Santa Margarida; Santana do Manhuaçu; São João do Manhuaçu; São José do Mantimento; Simonésia e Taparuba.

Com informações de Antonio Rodrigues – ASCOM /SRS Manhuaçu