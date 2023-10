MG: adolescente ataca escola e esfaqueia quatro alunos

Autor de ataque tem 14 anos e é ex-aluno da instituição de ensino, que fica em Poços de Caldas; um menino de 15 anos morreu. Um jovem de 14 anos esfaqueou quatro alunos de uma escola em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (10/10). Ele é ex-aluno da instituição de ensino e não informou o motivo do ataque.

As vítimas, que ainda não foram identificadas, têm entre 14 e 15 anos. A mais velha, um menino, faleceu.

De acordo com o tenente-coronel Flávio Santiago, outras duas estão em estado gravissimo, e uma, com quadro de pneumotórax. Elas foram socorridas por equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa da cidade.

O autor foi contido por populares e apreendido em flagrante. Informações preliminares dão conta que ele esfaqueou as crianças logo na saída da insituição e foi contido ao tentar entrar no local. As vítimas teriam sido escolhidas de forma aleatória.

A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas se solidarizou com as vítimas e a comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco. A prefeitura se pôs à disposição para atendimento por meio de suas secretarias.

“A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos. A Prefeitura está à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social”, informou a administração municipal por meio de nota.

Matéria em atualização

Fonte: Estado de Minas