MG-111: Carro furtado sai da pista, capota e cai em rio

MANHUMIRIM – Na madrugada desta terça (5), ocorreu um acidente na MG-111, quilômetro 94. O motorista de um veículo, que seguia de Manhumirim em direção a Reduto, perdeu o controle ao passar por uma curva e capotou, caindo em um rio, ficando parcialmente submerso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Manhumirim prestou atendimento a uma das vítimas, que já estava fora do veículo. No entanto, a segunda vítima não foi encontrada no local.

Os bombeiros realizaram uma varredura no veículo e seu entorno, mas não localizaram o outro ocupante do veículo. Testemunhas que chegaram primeiro ao local relataram ter visto indícios de que alguém havia escalado o barranco, o que sugere que o condutor possa ter abandonado o local em direção desconhecida.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo possui uma queixa de furto ocorrido nesta madrugada no município de São João do Manhuaçu.

Portal Caparaó com informações do Corpo de Bombeiros