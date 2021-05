“MEU BEM MAIOR FOI PRESERVADO”, afirma mãe que teve a casa destruída por incêndio

BOM JESUS DO GALHO – Hoje dia 9, o segundo domingo do mês de maio, é comemorado o Dia das Mães. Mãe. Palavra de apenas três letras, com significado infinito. Mulheres dedicadas que são capazes de renunciar a si próprias para proteger e amar seus filhos.

Para homenagear as mães com uma matéria especial, a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA esteve no município de Bom Jesus do Galho para saber como está a rotina de Paula de Souza Alves, 32 anos, depois que sua casa pegou fogo, no dia último dia 30 de abril.

Psicóloga há seis anos, Paula é casada com Alessandre Ribeiro de Oliveira, 36 anos, e é mãe dos pequenos Alessandre Júnior, de oito anos; Lucas, de seis; Victor, de três; e Luiza, de apenas nove meses.

A reportagem deslocou para o bairro Estação, em Bom Jesus do Galho, preparada para ouvir uma história triste, afinal de contas, ter a casa destruída por um incêndio, sendo mãe de quatro filhos, não é fácil. Mas surpresa da equipe, Paula estava com um belo sorriso no rosto, recebendo duas pessoas que acabavam de chegar ao seu lar temporário, uma casa cedida por um vizinho, com doações de roupas e panelas. Ela estava ao lado do seu maior tesouro, os quatro filhos, por isso a alegria estampada.

O INCÊNDIO

No dia do incêndio, Paula disse que estava em seu trabalho no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), quando recebeu a triste notícia de que sua casa estava pegando fogo. “Eu fui uma das últimas pessoas a saber, me disseram que minha casa estava pegando fogo, mais nada. Fiquei em pânico, porque são quatro crianças em casa. O incêndio começou no quarto dos meninos, por causa da arte de um deles. O mais novinho pegou um isqueiro para brincar na casa do avô, e segundo os irmãos, colocou fogo em um pedaço de papel dentro do quarto deles, e ali tinha muita coisa para queimar”, contou Paula.

Paula está morando numa casa bem próxima a sua, até que uma reforma seja feita. Na cozinha, os estragos são perceptíveis, a geladeira e o microondas ficaram derretidos, no quarto das crianças, apenas muito entulho e um forte cheiro de fumaça por toda a casa. Um dos cômodos teve rachadura no teto e na cozinha, os azulejos estão caindo. A parte elétrica tanto da casa de Paula, quanto da casa dos sogros que fica embaixo, ficou toda comprometida. Os sogros de Paula, que já são idosos, também precisaram sair de casa, já que está passando água pelo teto.

LIVRAMENTO

Mesmo com uma enorme perda material, Paula diz que não tem motivo para estar triste, pois recebeu um livramento de Deus, e seus filhos não ficaram feridos. “Senti que minha vida virou, mas mesmo assim me sinto muito grata a Deus, porque nenhuma das crianças machucou, nem um fio de cabelo, meu bem maior foi preservado”.

Paula contou rindo que as crianças levam as coisas com mais facilidade que os adultos, que o filho mais velho, o Alessandre, disse “que precisou a casa explodir para ficarem milionários de brinquedos”.

A família tem recebido muitas doações, não só de Bom Jesus do Galho, mas de várias cidades da região. “A gente está se sentindo muito abençoado, além do pessoal de Bom Jesus que se uniu rapidamente e nos ajudou montar a casa com móveis e alimentos, pessoas da região também estão vindo fazer doações”, contou Paula.

No entanto, a família precisa voltar para casa, e para isso necessita de ajuda com materiais de construção.

Uma campanha está sendo realizada e quem puder ajudar com qualquer quantia, o PIX é 10247648698, e tem a conta no banco Itaú, conta corrente 17082-9, agência 5132. “A reconstrução gera ansiedade, a gente não sabe se vai conseguir, se Deus quiser na segunda começará, tenho fé que vai dar certo”.

Aliás, fé para Paula é o maior valor que sua mãe Eliane a ensinou e ela disse que passará sempre aos filhos.

Para encerrar a conversa, a reportagem perguntou para Paula qual presente gostaria de receber nesse dia das mães. E mais uma vez para nossa surpresa da equipe: “já ganhei, meus filhos estão aqui comigo”.

E assim Paula mostra na pele o que é ser mãe de verdade, que é dentre tantos valores, ter amor incondicional pelos filhos.

A equipe de reportagem saiu feliz da entrevista, pois encontrou uma linda história de amor e superação. E no momento de ir embora, para nada ficar faltando, foi o momento de receber um despretensioso e carinhoso abraço dos pequenos Alessandre e Victor.