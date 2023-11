Meteorologista destaca temperaturas elevadas em Caratinga e região

CARATINGA- A Defesa Civil emitiu alerta de Onda de Calor para Minas Gerais. A recomendação é que a população tenha cuidado redobrado com a hidratação. Também é importante evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 17h.

Até o dia 16 de novembro, uma massa de ar quente está dominando a cena e as temperaturas estão subindo. No Norte, Noroeste, Triângulo e parte da Central Mineira, o termômetro pode chegar acima dos 40 graus, especialmente à tarde. Na Região Metropolitana, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, as temperaturas variam de 36 a 39 graus. Já no extremo leste do estado, temperaturas entre 32 e 35 graus.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, o calorão ainda não tem data para dar trégua. “Uma grande massa de ar quente voltou a predominar em todas as regiões de Minas Gerais, que está causando um bloqueio ao avanço da frente fria que está atuando no Sul do Brasil. No Leste de Minas, o sol predomina durante boa parte das horas do dia. E essa massa de ar quente vai deixar as temperaturas elevadas na região durante os próximos dias”.

Ruibran enfatiza que os termômetros registraram altas temperaturas ainda ao longo da semana. “São esperadas temperaturas máximas em Governador Valadares, até quarta-feira (15), em torno de 40°C. Para Caratinga e Teófilo Otoni são esperados em torno de 38°C. Também estamos com temperaturas elevadas nas demais regiões do estado. No Triângulo Mineiro, a temperatura máxima poderá passar dos 40°C. Não há previsão de chuvas para o Leste de Minas durante toda essa semana”.