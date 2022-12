Meteorologista comenta início do verão

CARATINGA- Nesta quarta-feira, às 18h48 (horário de Brasília) teve início o verão 2023 no Hemisfério Sul, que se estende até às 18h24 do dia 20 de março.

A nova estação herda da primavera a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que segue ativa e provocando tempestades. Mas, esse cenário já começa a se desconfigurar em algumas localidades, como explica o meteorologista Ruibran dos Reis. “O verão começou ainda com muita nebulosidade, possibilidades de chuva principalmente nas regiões norte, noroeste, leste, nordeste, região da zona da mata, uma frente fria que está atuando nos últimos dias. Mas, a baixa pressão que está próxima começa a se afastar, com isso podemos esperar já uma diminuição da nebulosidade para o Natal e até o ano novo com possibilidade somente de chuvas nas regiões norte, noroeste, nordeste de Minas. Na região Central, zona da mata, todo o triângulo com muito sol nos próximos dias, início de verão”.

Ruibran ainda explica quais são as previsões para os próximos meses. “Durante o ano novo podemos ter chuvas isoladas no sul do estado, também na região metropolitana, mas, são chuvas típicas da época do ano. Podemos dizer que o verão vai ser marcado mais pela presença da massa de ar quente, com isso podemos esperar temperaturas entre 3° e 4° C acima da média histórica em todas as regiões de Minas Gerais, chuvas típicas de verão, principalmente nos meses de janeiro e março. Fevereiro vai ser um mês bastante seco aqui em Minas Gerais”.