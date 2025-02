Metade dos pequenos negócios em Minas Gerais planeja investir em 2025

Empreendedores apostam em inovação, marketing e gestão para crescer neste ano

DA REDAÇÃO – Mais da metade dos pequenos negócios mineiros tem planos de investimento para 2025, segundo a pesquisa “Expectativas de Investimentos em 2025 dos Pequenos Negócios de Minas Gerais”, realizada pelo Sebrae Minas. O levantamento aponta que 53% dos empreendedores pretendem expandir ou aprimorar suas operações, refletindo um cenário relativamente de otimismo para o setor.

Entre os principais focos de investimento, a melhoria de produtos e serviços liderou, sendo mencionado por 37% dos entrevistados. O fortalecimento das estratégias comerciais e de marketing aparece em seguida, com 24%, indicando a busca por novos clientes e maior presença no mercado. Outros 14% devem apostar na tecnologia e na modernização da gestão, fatores cruciais para aumentar a eficiência operacional e a competitividade. Também foram considerados investimentos em estrutura física e filiais (12%), finanças (11%), logística (10%) e recursos humanos (6%).

Os pequenos negócios mineiros pretendem investir não apenas em áreas estratégicas, mas também em como essas melhorias serão inovadoras. A diversificação e a inovação de produtos e serviços foram destacadas como a principal estratégia de crescimento (30%), seguidas por investimentos em novos equipamentos gerenciais (21%) e ferramentas gerenciais (19%). A capacitação de funcionários (18%) também se destaca, evidenciando a preocupação dos empreendedores em qualificar suas equipes. Outras medidas incluem aquisição de software (13%), ampliação do espaço físico (13%), desenvolvimento de habilidades de liderança (13%) e contratação de novos funcionários (11%).

Entre otimismo e incerteza

Apesar do cenário promissor, a pesquisa revela que uma parcela significativa dos empreendedores ainda não definiu seus planos ou optou por não investir em 2025. Esse comportamento pode estar relacionado a fatores como instabilidade econômica, dificuldades de planejamento e necessidade de consolidar o negócio antes de expandir.

Para Izabella Siqueira, analista do Sebrae Minas, mesmo com as incertezas, o fato de mais da metade dos entrevistados planejarem melhorias demonstra que os empreendedores ainda se mantém ativos e buscando oportunidades para se reinventarem. “O ano de 2025 se apresenta como um período de desafios, mas também de oportunidades para quem souber equilibrar prudência e estratégia. O crescimento dos pequenos negócios dependerá da habilidade de cada empresa em tomar decisões ágeis, acompanhar as mudanças do mercado e identificar oportunidades que fortaleçam sua posição competitiva a longo prazo”, afirma.

Metodologia

A pesquisa “Expectativas de Investimentos em 2025 dos Pequenos Negócios de Minas Gerais” foi realizada em janeiro de 2025, com 601 pequenos negócios de Minas Gerais. O objetivo é revelar as intenções de realização de expansões ou melhorias nos negócios durante o ano. Os dados foram coletados entre os dias 02/01/2025 e 21/01/2025. O estudo traz resultados com representatividade para o estado, com margem de erro de até 5 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.