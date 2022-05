MESTRES & GAFANHOTOS” Camilo Lucas fala para Ziraldo como está o projeto

CARATINGA – O produtor cultural Camilo Lucas está na fase final de seu projeto “Mestres & Gafanhotos’, que irá homenagear 34 personalidades das artes visuais de Caratinga. A exposição acontecerá entre 18 a 26 de junho no Anfiteatro Dário Grossi, da Unec – o grande ginásio da rua Moacyr de Mattos.

Camilo conta que em 2019 foi ao Rio de Janeiro para contar para Ziraldo sobre o festival que iria realizar – o “Arteiros”. “Lhe mostrei o projeto que queria realizar em seguida, a mostra de artes visuais “Mestres & Gafanhotos”. Ela aconteceria em 2020, mas veio a pandemia e somente agora – aleluia! – vai ser realizada”, relata o produtor cultural.

“Falei agora, novamente, por telefone com o Ziraldo e contei a novidade. Ele gostou muito da notícia! E eu gostei mais ainda de ter falado com ele. Ziraldo é o maior, é o cara mais legal do mundo, é o maior artista gráfico do planeta, minha maior influência nas artes, embora eu não seja digno de desatar suas sandálias!”, relata Camilo Lucas.

A MOSTRA

A mostra reunirá os “Mestres” e os “Gafanhotos” (discípulos) das artes visuais de Caratinga, e acontecerá de 18 a 26 de junho no Centro de Convenções Dário Grossi, na Unec 1. “Vai ser momento de conhecer a obra dos mestres Ziraldo, Zélio, Giancarlo Laghi e Onair Freitas, e de 30 gafanhotos que estão comandando a cena das artes visuais da cidade, hoje. Acompanhem a divulgação para saber os detalhes. Sigam o perfil @mestresegafanhotos”, convida o produtor cultural.

O projeto é uma parceria entre revista Jararaca Alegre, Unec e Prefeitura de Caratinga, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Conta também com apoio cultural de DPC, Irmão Supermercados, Viação Riodoce, Empreender Energia Solar e WMoraes Tendas e Estruturas.