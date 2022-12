Mesários que se destacaram nas Eleições são homenageados

CARATINGA- A Justiça Eleitoral de Caratinga realizou homenagem a 12 mesários da região, que se destacaram no exercício de suas funções nas Eleições 2022.

O Projeto Mesário Espetacular foi instituído do TribunalRegional Eleitoral de Minas Gerais, visando valorizar os mesários que se dedicam com maior comprometimento, bem como incentivar o engajamento ao voluntariado.

Os Cartórios Eleitorais das 71ª e 72ª Zonas Eleitorais de Caratinga, por meio de suas respectivas comissões, definiram os nomes dos mesários de cada município a serem homenageados, adotando os seguintes critérios:participação em todos os processos relativos à atuação da mesária ou do mesário nas Eleições 2022;comprometimento; assiduidade; pontualidade; criatividadee presteza e empatia no atendimento ao eleitorado e aos colegas. Participaram da solenidade os juízes Cleiton Chiodi, Consuelo Silveira Neto e Marco Antonio de Oliveira Roberto; além dos chefes de cartório ArilsonOliveira e Fabrício Rezende e dos homenageados.

O juiz Consuelo Silveira Neto destaca que o trabalho do mesário é essencial e fundamental. “A proposta da Justiça Eleitoral nesse projeto de mesário voluntário é justamente valorizar e reconhecer todo esse esforço para que o pleito eleitoral possa correr de forma tranquila e que seja respeitado o sistema democrático. E o mesário presta esse serviço voluntário em prol do seu País, da sua Pátria, no sentido de ser autoridade responsável pelas mesas que recebem os votos. Agradecemos a todos os mesários e mesários por terem cumprido de forma exemplar com a sua missão, nesse último pleito”.

Welinton Dutra, mesário em Caratinga, que foi um dos homenageados, enfatiza a satisfação de estar à serviço da Justiça Eleitoral. “É muito honroso, gratificante, já venho trabalhando alguns anos como mesário, este ano fui agraciado com o cargo de presidente da minha seção, trabalho na Escola Estadual Isabel Vieira, onde voto desde a minha primeira eleição” É emocionante poder estar aqui recebendo essa homenagem da Justiça Eleitoral”.

Ele, que trabalha como mesário há 25 anos, acredita no exercer da cidadania. “Fiquei só três eleições sem trabalhar. Maravilhoso, é voluntário, muitos perguntam o que nós ganhamos, nós servidores públicos temos a vantagem de no dia que fazemos o treinamento e trabalhos nas eleições, receber dois dias em dobro de gratificação, então, temos o direito de não trabalhar e receber todas as nossas vantagens. Mas, isso é mera formalidade, o trabalho como mesário é muito bacana porque acaba vendo amigos que há muito não vê, tendo também a noção de como transcorre as eleições”.

Regiane Domingues, mesária na cidade de Entre Folhas há 20 anos, também destaca a importância de contribuir com o Dia da Democracia. “Estou lisonjeada, muito feliz, não esperava que seria assim, achei até que seria uma confraternização, uma homenagem maior, que teriam mais mesários aqui, mas, quando cheguei vi que foram escolhidos a dedo por essa comissão, com esses critérios. É muito importante, uma gratidão pelo trabalho desenvolvido. É um exercício de democracia e cidadania, gosto de trabalhar, lógico que os dois dias que ganhamos pelo dia trabalhado é importante, uma vantagem, mas, na verdade me sinto bem prestando esse serviço”.

BOX:

Mesários selecionados pela Comissão da 72ª Zona Eleitoral de Caratinga:

Caratinga: Welinton Dutra da Cunha

Bom Jesus do Galho: Marcelo Florentino dos Santos

Córrego Novo: Lucas Adriano de Lima Santos

Entre Folhas: Regiane Domingues Fonseca Campos

Pingo D’Água: Norma Maria Silva

Vargem Alegre: Maria Nunes da Silva

Mesários selecionados pela Comissão da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga:

Caratinga: Alda de Assis Maia Ferreira

Imbé de Minas: Sueli Aparecida Brum da Silva Rodrigues

Piedade de Caratinga: Michel Cupertino Cimini

Santa Bárbara do Leste: Patrícia de Lourdes Correa

Santa Rita de Minas: Elessandra da Costa Lopes Oliveira

Ubaporanga: Wellington Custódio de Freitas