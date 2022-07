Mesa diretora da Conferência Municipal de Saúde

VERMELHO NOVO – Com o tema “Saúde não é ausência de doença, é bem estar biopsicossocial” foi realizada no Centro de Pastoral a VII Conferência Municipal de Saúde. Após o credenciamento dos participantes foi servido um café da manhã, e em seguida o secretário municipal de saúde, Júlio Moreira da Costa, usou o microfone para cumprimentar e agradecer a todos pela presença. A partir daí as autoridades foram chamadas para compor a mesa, o prefeito municipal, José das Graças Silva, o presidente do conselho municipal de saúde, Ronan Eduardo Barbosa, o comandante do destacamento da PM do município, sargento José Reinaldo dos Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Domingos Cupertino. Após a formação foi dado início aos trabalhos com a leitura e votação do regimento interno que foi aprovado por unanimidade.

A palestrante Miriam Raimunda Pinheiro da Costa, enfermeira e especialista em gestão e auditoria de serviços de saúde, e Leonardo Gomes de Sales, psicólogo e especialista em terapia cognitiva comportamental, iniciaram a palestra com uma dinâmica de participação do público falando relacionado com a importância das nossas escolhas e consequência das atitudes.

A psicóloga clínica e especialista em saúde mental, Wanderlucia Celia Nascimento, explanou sobre a importância de cuidar bem da saúde mental, da atenção primária e de redes especializadas. Após o almoço o retorno dos participantes foi para criação de vários grupos de trabalho de acordo com eixos de discussão para debates e elaboração de propostas a serem apresentadas na plenária final para votação.

A criação de três grupos pôde levar ao debate e a aprovação de várias medidas que devem fazer parte da saúde municipal a partir de agora. Finalizado os trabalhos do dia a ata foi lida e assinada pelos delegados e aprovada pelos presentes.

Assessoria de Comunicação

