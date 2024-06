Luan Carlos Focas de Lacerda, aluno do 2° ano da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, no bairro Esplanada foi premiado pela Câmara Municipal de Caratinga com o “Mérito Estudantil”. Luan é aluno da tia Miriam e nas fotos também estão a avó e a diretora da escola, Jânia Garcia.

Parabéns, ao estudante, pelo excelente desempenho escolar!