Alunos das redes públicas e privadas são homenageados pela Câmara de Caratinga

CARATINGA – A Câmara de Caratinga homenageou estudantes de escolas estaduais, municipais e particulares que se destacaram nos estudos durante o ano, com o diploma e a medalha de mérito estudantil. A sessão solene da Câmara aconteceu no auditório do Unec na tarde dessa quinta-feira (1) e contou com a presença de pais, alunos, professores e diretores. Noventa e dois alunos receberam diplomas e medalhas de mérito estudantil.

A premiação dos alunos destaques é realizada pela Câmara Municipal desde 1991, quando foi aprovada a resolução 318 de autoria do então vereador Salatiel Ferreira Lúcio. Salatiel participou da cerimônia e ressaltou que a resolução é fruto de uma parceria com as professoras Neusa Glória, Vanda Lélis e o professor Geraldo Elísio, e do saudoso Humberto Luiz com objetivo de incentivar os alunos a estudar. “A ideia dessa homenagem é incentivar o aluno, a educação é salvação do país. A educação não tem só o compromisso com a formação teórica do estudante, tem também o compromisso com a formação enquanto cidadão. Enquanto teórica mostrar para o aluno que a terra é redonda e enquanto formação do cidadão, mostrar que ele tem que preservar o meio-ambiente”, destacou Salatiel.

A superintendente regional de ensino, Landislene Gomes, a “Landinha”, agradeceu a Câmara por estar agraciando a educação com a entrega do mérito estudantil. “Estamos já finalizando o ano, fechando um ano letivo de estudos presenciais, depois de ter passado por um período de pandemia. É muito importante esse momento com a participação da família, diretores, professores, para valorização da educação, aquilo que o aluno faz junto com professores na escola. Agradecemos ao presidente Cleon e toda Câmara por essa valorização de todas as escolas”, disse Landinha.

O presidente do legislativo Cleon Coelho destacou que o mérito estudantil é um estímulo aos alunos através de uma lei municipal implantada há mais de 20 anos. “Toda ano a Câmara presta homenagem para aluno que se destacou em sua escola, tudo que se promove em favor da educação é muito importante”, afirmou Cleon Coelho.

O tema para que os alunos fizessem uma redação ou um poema foi “Paz, o caminho para um mundo melhor”.

Pedro Henrique de Oliveira Silva, 11 anos, que está no 4º ano, da escola municipal Nestor Batista da Cruz, no córrego do Lage, falou do que escreveu em sua redação. “Falei sobre a paz, de como o mundo seria melhor se um cuidasse do outro. Paz é ter amigo, é ter comida na mesa de todos, ser livre”, disse com muita sinceridade, o garoto Pedro Henrique, que recebe a homenagem pela terceira vez.