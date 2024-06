Foi realizada na última sexta-feira (20), a entrega de títulos honoríficos pela Câmara Municipal de Caratinga às personalidades que destacaram em diversos segmentos. A advogada Vancirléia Dolzane Bandeira, vice-presidente da Comissão de Esporte da 8ª Subseção de Caratinga – OAB/MG, foi congratulada com Mérito Desportivo, recebendo das mãos do vereador Rômulo Fabrício Gomes Costa a honrosa homenagem por relevância no esporte desenvolvido em âmbito municipal e estadual.

Ela demonstrou gratidão pelo reconhecimento do seu trabalho, ladeada de familiares e amigos.