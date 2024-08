Merecida homenagem

Élcio Danilo Russo Amorim, o nosso EDRA, nasceu em Caratinga, no dia 21 de janeiro de 1960. Filho de José Amorim e de Elzi Russo Amorim, num lar de 5 irmãos. Atualmente, tem 3 filhos e um neto.

Teve uma infância feliz cheia de brincadeiras. Jogos de botão, futebol e brincadeira de circo.

Cresceu e se dedicou ao cartum. Neste ramo, constitui um nome de sucesso, sendo cartunista, produtor cultura, design gráfico, jornalista e editor.

Realizador de inúmeros festivais de humor de Caratinga. Sua atuação grandiosa coloca nossa terra como a terceira cidade na arte do cartum em todo Brasil. Poucas cidades conhecem os salões de humor como nós conhecemos, usufruímos e exportamos.

Membro da Comissão Julgadora de Premiação do Salão de Humor do Piauí (2005), Brasília (2005), Piracicaba (2018), Belém (2018), China (2019), Romênia (2021) e Irã (2023)

Editor, Membro da equipe internacional do MAC – Morocan Association of Cartoon, dentro projeto “Cartoons Anthology” (Romênia).

Membro Internacional da School Cartoon Festival (Portugal)

Diretor Executivo do Festival Internacional de Humor entre o Brasil e o Irã, nas cidades de Teerã, Qom e Kashan. Abordando o tema conta o Racismo e prestando homenagem ao Pelé e Vini Jr.

Tem trabalhos publicados e premiados no Brasil e em muitas partes do mundo em todas as categorias, como cartum, charge, caricatura e histórias em quadrinhos.

Membro fundador do Mac (amigos de Caratinga).

Recebeu inúmeras homenagens: Personalidade Destaque – 1984,1985 e 1986.

Destaque do Jornalismo Esportivo em Brasília – 1993

Jovem de ouro – 1994

Voto de louvor e aplauso – 2000

Personalidade de Ouro – 2002

8 vezes ganhou Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Caratinga e Mérito Legislativo.

Possui 36 livros publicados, com destaque para o livro “Ziraldo, ao mestre com carinho” e “90 Maluquinhos por Ziraldo”, ambos pela editora Melhoramentos.

Mais de 300 criações de logomarcas.

30 prêmios em Salões de Humor no Brasil e no exterior.

Idealizador e fundador da Casa Ziraldo de Cultura e da Gibiteca Turma do Pererê.

Editor Fundador do Jornal A Semana e mais de 3 mil charges publicadas no Diário de Caratinga.

É membro da Academia de Letras de Caratinga cujo patrono é Ariano Suassuna.

Acadêmico Internacional da Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes – Febacla cujo patrono é Ziraldo Alves Pinto.

– idealizador e realizador do Festival Literário de Caratinga

– Colaborador em importantes editoras do país.

Realizou encontros regionais de carros antigos e movimentou muitos carnavais, sendo não só folião, mas carnavalesco, mestre-sala e compositor de muitas marchinhas que o povo todo entoava.

Diante dessa bagagem extraordinária, temos que reconhecer o valor desse artista que eleva Caratinga aos píncaros das estrelas.

Aplaudir um filho da terra que torna o nosso chão em evidência e que incentiva a cultura e a arte, é nosso dever de gratidão.

O EDRA é um gigante como a pedra Itaúna, como nossas palmeiras, como nossa ruas que guardam a história. O EDRA escreve um capítulo significativo de nossa história que servirá de aceno a tantos jovens que desejam ter um exemplo para construir algo de nobre e eterno.

Seu legado ficará nas páginas de ouro desta cidade que possui um acervo imenso onde figuram nomes de raro significado.

Para dar-lhe os nossos parabéns e carinho, organizei uma homenagem para festejar o EDRA. Será um momento de gratidão por tudo quanto ele fez e faz. Também iremos festejar seus sacrifícios, suas noites mal dormidas, suas ansiedades, suas lágrimas. Tudo quanto ele passou para mostrar uma lida cheia de bendições.

Espero todos os amigos para homenageá-lo comigo. É Caratinga que reconhece o bem que um filho faz.

Esse momento de gratidão será feito de arte. Apresentarei no palco lances importantes de sua vida: infância, trabalho, carnaval, amigos e, carinhosamente, vamos festejar sua mãe, nossa querida Elzi que, na vida do Edra, sempre foi o seu maior incentivo. Seu amor de mãe oferece a Deus as orações mais contritas, por ser uma mulher religiosa, de fé e de ternura.

Será no dia 17 de agosto, às 20 horas no Salão Celso Simões Caldeira – UNEC.

Sei que a alegria dele será grande e ele se sentirá compensado quando vir amigos e receber abraços de sua terra. A presença de todos será o jeito mais interessante de dizer Parabéns!

Marilene Godinho.