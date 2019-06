Menores são suspeitos de homicídio em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA– Três menores, com idades entre 14 e 15 anos, são apontados como autores de um homicídio ocorrido na noite deste domingo (9). O crime aconteceu na rua Ilídio Alves de Carvalho Filho, bairro Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião do Anta. A vítima é Elias Diniz da Silva, 31.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe foi até o local indicado, onde deparou com a vítima caída inconsciente. Elias foi socorrido por uma ambulância do município e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga, mas ele não resistiu aos ferimentos. O médico constatou que a vítima sofreu quatro perfurações nas costas e que elas foram feitas por “objeto perfuro cortante”.

Uma testemunha disse que a vítima chegou a dizer que os autores seriam três adolescentes. Essa testemunha acrescentou que viu os três menores correndo do local dos fatos.

A Polícia Militar fez rastreamento durante o dia de ontem à procura destes menores. Segundo informações, até o final dessa edição, um deles havia sido apreendido, os outros dois continuavam foragidos.