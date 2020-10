Menores são apreendidos com maconha e crack

CARATINGA – Na noite desta última segunda-feira (26), a Polícia Militar apreendeu dois menores por tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas nos bairros Salatiel e no Centro.

A primeira apreensão na rua Rita Viana Fernandes, no bairro Salatiel. Durante operação, foi abordado um menor de 17 anos e com ele foram encontrados R$ 501,00, 39 buchas de maconha, mais dois tabletes da mesma droga, além de três pedras de crack.

Já na praça Cesário Alvim, a Polícia Militar realizou nova operação, onde abordou um condutor de uma moto, de 50 anos, e na garupa dele um menor de 16 anos, que ao notar a aproximação dos militares tentou dispensar alguns objetos que estavam em seu poder.

Após serem procedidas buscas pessoais no condutor e no menor, e realizada varredura nas proximidades do local, foram encontrados R$ 647,00, um tablete de maconha e nove pedras de crack. A motocicleta foi removida.

Todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.