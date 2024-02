Menores são apreendidos após roubo

Na tarde dessa terça-feira (20), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão de Polícia Militar, recebeu uma denúncia anônima via telefone de emergência 190, alertando sobre um roubo ocorrido na Travessa Regina, onde um adolescente teria sido vítima.

Imediatamente, as viaturas do turno iniciaram o rastreamento com base nas informações fornecidas. Segundo relatos da vítima, um jovem de 18 anos, ele estava caminhando pela Vila Regina quando foi abordado por dois menores que o ameaçaram e levaram seu cordão de prata.

Os suspeitos fugiram em direção ao Morro Caratinga, onde o perímetro foi cercado rapidamente pelas viaturas. Durante a busca, a Equipe GEPMOR, que estava próximo à escadaria da Rua Alcides Leites de Matos, avistou dois indivíduos com as mesmas características dos autores do roubo na parte inferior de um imóvel.

Ao perceberem a presença policial, os menores tentaram fugir entrando na residência, porém um vizinho permitiu o acesso ao terraço, onde um dos militares os avistou no canto. Foi necessário o uso de uma escada para alcançar o outro lado do imóvel e efetuar a apreensão dos menores.

Durante a abordagem, foi constatado que um dos menores, de 17 anos, já estava utilizando o cordão da vítima em seu pescoço. Os adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos em flagrante de ato infracional e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.