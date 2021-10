Menor suspeito de participar de roubo de R$ 70 mil passará por internação provisória

Roubo aconteceu no mês de agosto na avenida Dário Grossi

CARATINGA – A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Caratinga, deu cumprimento nessa quarta-feira (20), a mandado de internação provisória referente ao adolescente infrator de 17 anos, por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em face de estabelecimento comercial, localizado na avenida Dário Grossi.

O crime aconteceu no dia 6 de agosto, quando os envolvidos subtraíram cerca de R$ 30 mil em cheques e aproximadamente R$ 40 mil em dinheiro.

Na ocasião os comparsas foram presos em flagrante, contudo, o adolescente se encontrava foragido, mas foi apreendido ontem (20).

O ROUBO

O caminhão de uma empresa foi alvo de roubo no dia 6 de agosto desse ano. Foram levados cerca de 40 mil reais em dinheiro e R$ 30 mil em cheques. O crime aconteceu na avenida Dário da Anunciação Grossi, bairro Zacarias.

Os militares fizeram contato com o motorista do caminhão e com outras duas pessoas que estavam no veículo. Eles contaram que foram abordados em frente à garagem da empresa por um indivíduo que chegou armado e anunciou o roubo, levando dinheiro e cheques. Segundo eles, o autor estava de blusa cinza, calça jeans e capacete preto. Após o crime, o autor fugiu sentido à BR-116.

Os policiais conversaram com os ocupantes do caminhão sendo que um jovem, 21 anos, confessou a participação no roubo. Na presença de testemunhas, segundo a PM, ele admitiu que o crime estava planejado a cerca de 30 dias, tendo acrescentado ainda que quem seria o autor, um rapaz de 27 anos. O jovem disse que ele foi o responsável por repassar as informações sobre a quantidade de dinheiro e também o momento em que chegariam à empresa. Ele contou que avisou ao comparsa, via celular, o momento em que o caminhão passou em Ubaporanga e também quando chegariam à porta da empresa.

Outra informação é que o autor do roubo ficou de arrumar alguém para auxiliá-lo na fuga, porém não saberia dizer quem seria esse indivíduo.

Diante da situação, o jovem recebeu voz de prisão e teve o celular apreendido. Na sequência a PM foi até a casa do autor, sendo ele também preso e flagrante.

Durante buscas na casa do autor do roubo foram encontradas as roupas que ele usava no momento do crime. As vestes foram mostradas para uma testemunha e ela as reconheceu que eram as usadas pelo autor. No entanto o rapaz acusado de ser o autor, negou sua participação no assalto.

Na ocasião, durante o registro da ocorrência, um jovem, 18, acompanhado de sua mãe, 40, compareceu à delegacia de Polícia Civil e disse que sua moto tinha sido roubada na rua João Pipote por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. Porém o jovem a sua mãe entraram em contradição sobre o horário do fato e características dos autores. Mas ao serem confrontados, o jovem disse que emprestou a moto para um indivíduo, porém sem saber que o veículo seria usado no crime. Ele alegou que fez contato com o rapaz para quem emprestou a moto, no entanto não obteve resposta e nem teve o veículo devolvido. Diante dos fatos, a PM prendeu filho e a mãe por comunicação falsa de crime.