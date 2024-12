Menor se acidenta em Ipatinga depois cometer roubo em Caratinga

Ele foi apreendido pela Polícia Militar

IPATINGA/CARATINGA – Um menor, 17 anos, sofreu um acidente em Ipatinga após ter cometido um roubo em Caratinga. Ele foi internado em estado considerado grave e permanece sob escolta policial.

Na manhã de domingo (15), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no bairro Santa Zita, em Caratinga. De acordo com informações das vítimas, um casal de idosos, de 68 e 69 anos, elas foram surpreendidas dentro de sua residência por dois indivíduos armados e encapuzados.

Os infratores subtraíram dinheiro, telefones celulares, joias e relógios. A Polícia Militar foi acionada com a ajuda de vizinhos.

Imagens captadas por câmeras de segurança de um imóvel vizinho registraram a chegada de uma motocicleta, ocupada por dois indivíduos com características semelhantes às descritas pelas vítimas.

Enquanto a ocorrência era atendida, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) recebeu informação de militares do 14º BPM, em Ipatinga, sobre um acidente de trânsito na entrada daquela cidade. O condutor envolvido no acidente portava diversos objetos suspeitos e próximo a ele foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre .32. As características dos objetos levantaram a suspeita de que estivessem relacionados a um crime.

Fotografias dos objetos apreendidos foram enviadas para a equipe em Caratinga, e as vítimas reconheceram imediatamente os itens como sendo de sua propriedade. O condutor da motocicleta permanecia internado em estado grave no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, até o final desta edição.

A motocicleta utilizada no crime, uma Honda/CG 125 Fan de cor preta, estava com placa adulterada e foi removida para o pátio credenciado. Os objetos recuperados foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Foi rastreamento, mas o comparsa não tinha sido detido até o final desta edição.