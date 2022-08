Menor que cometeu diversos arrombamentos em comércios é acautelado

Em dois anos o adolescente de 17 anos foi conduzido para a delegacia mais de 40 vezes

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu a internação provisória do menor de 17 anos que cometeu diversos arrombamentos em comércios da cidade nos último dias.

De acordo com o tenente Warley, nas últimas semanas a PM estava recebendo diversas solicitações de arrombamentos a comércios na região central de Caratinga, tendo sido levantado quem em grande parte deles, o autor era um menor infrator conhecido no meio policial. Ele foi apreendido em 2022 em cinco oportunidades distintas pela equipe da Polícia Militar e apontado como suspeito em outras nove ocorrências de furto, com arrombamento na região central de Caratinga.

“Por meio da nossa interlocução com a Polícia Civil, o judiciário, e principalmente com a vara da infância e juventude, foi expedido um mandado de apreensão em desfavor desse menor e no domingo (14) após ele ter cometido mais um arrombamento em um comércio na rua Raul Soares, foi interceptado e apreendido”, disse o oficial da PM.

Desde então o menor aguardava uma vaga em uma unidade que recebe menores, e nessa quarta-feira (17) foi transferido para Governador Valadares.

Ainda segundo o tenente Warley, o menor achava que não seria punido por conta de sua idade. “Pelo fato dele ser menor, pois completaria 18 anos em fevereiro de 2023, valendo-se das mazelas da nossa legislação, ele acreditava que passaria impune depois dessa série de furtos cometidos na região central”.

DIVERSAS PASSAGENS

O menor tem diversas passagens pela polícia, sendo que desde 2020 foi conduzido em 42 oportunidades, ou apontado como suspeito em crime de furto, tráfico, uso e consumo de drogas.

Desde as última apreensão dele que aconteceu domingo não foi registrada esse tipo de ocorrência na região central de Caratinga.

O tenente Warlei afirma que a apreensão do menor só foi possível devido a ação diligente de um morador de Caratinga que o viu andando pela rua com uma TV de 40 polegadas nos ombros.

Para tentar justificar os arrombamentos o menor alega que é viciado em drogas e passa necessidade em casa. “Muitas das vezes que ele arrombava o comércio, o prejuízo que ele dava era maior em virtude do reparo das portas que eram estragadas, do que a subtração do bem, que geralmente era em torno de R$ 100,00, dinheiro usado para troco pelos comerciantes”, concluiu o tenente.