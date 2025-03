Menor flagrado com arma de fogo em São João do Manhuaçu

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Na última segunda-feira (3), durante uma Operação Batida Policial na cidade de São João do Manhuaçu, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo em posse de um menor de 16 anos.

A ação ocorreu na Rua Jaci Felipe de Souza, no bairro Parque de Exposição, quando a equipe da PM avistou uma motocicleta XRE 300 com dois ocupantes. O comportamento inquieto do passageiro chamou a atenção dos policiais, levando à abordagem do veículo.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram um revólver calibre .32 municiado com seis munições intactas no bolso da blusa do menor infrator. Ao ser questionado, ele alegou que estava armado devido a ameaças feitas pelo ex-namorado de sua namorada.

O menor infrator e a arma apreendida foram encaminhados à Polícia Civil para as providências legais cabíveis.