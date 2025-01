Menor é vítima de tentativa de homicídio

MANHUAÇU – Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quarta-feira (15) na avenida Castelo Branco, bairro Santana, em Manhuaçu. A vítima é um adolescente, 15 anos.

Conforme a Polícia Militar, o adolescente estava trabalhando na serralheria, quando um indivíduo chegou e perguntou qual o nome do estabelecimento onde ele estava trabalhando, e qual o bairro que ele morava. Em seguida, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra essa vítima. O garoto ainda tentou correr, acabou caindo na rua e o autor fugiu.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima para a Unidade de Urgência e Emergência do Hospital César Leite. A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez os levantamentos sobre a ocorrência.

O autor teria chegado e fugido a pé. Os policiais estão apurando se houve apoio de algum veículo.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final desta edição.