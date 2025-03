Menor é apreendido com drogas no bairro Zacarias

CARATINGA- Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na rua Taguatinga, no bairro Zacarias. quando os militares avistaram um adolescente de 16 anos em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o menor demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais militares encontraram no bolso da bermuda do jovem um pino de cocaína e R$ 168,00. No local onde ele estava sentado, foi localizado um pote plástico contendo 16 pedras de crack.

O menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.