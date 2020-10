Menor apreendido por tráfico no Esplanada

CARATINGA – Um menor, 15 anos, foi apreendido por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (5). Durante ocorrência registrada na rua Sebastião Cirilo Veloso, no bairro Esplanada, a Polícia Militar recolheu 14 pedras de crack, 70 cápsulas com cocaína, R$ 163,00 e material usado para acondicionar entorpecentes.

A guarnição policial compareceu à residência do denunciado, onde segundo informações, ocorreria tráfico ilícito de drogas. No local, os militares fizeram contato com o pai do adolescente, que autorizou a entrada no imóvel. Na sala havia um colchão e algumas peças de roupa do adolescente. As drogas e o dinheiro foram localizadas justamente neste local.

Na sequência, o menor foi localizado e apreendido, sendo conduzido para delegacia de Polícia Civil.