Menor apreendido por tentativa de homicídio e tráfico de drogas

VALE DO SOL – Um menor, 17 anos, foi apreendido na noite de sábado (21) depois de tentar contra a vida de Jeferson Roque de Oliveira, 31. O crime foi registrado na Rua Frei Carlos Fratini, bairro Vale do Sol.

Segundo a vítima, ela e um amigo se aproximavam do final da escadaria, quando foram surpreendidos pelo menor, que usava capacete vermelho. Conforme a vítima, o adolescente chegou com arma em punho e efetuou quatro disparos em sua direção, mas nenhum lhe atingiu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima reconheceu o menor e contou que ele usava as mesmas roupas com que foi visto mais cedo, quando estava em uma motocicleta. Os militares fizeram rastreamento e localizaram o menor na casa de sua avó. Durante a abordagem, os militares encontraram uma barra de maconha na mochila do adolescente.

O menor foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil.